Скандал на Евровидении 2022: Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины

Евровидение 2022 Украина / eurovision.tv

Евровидение 2022 официально завершилось, но скандалы только начинаются. После финала конкурса Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины.

Как оказалось, они отдали нашей стране по 12 баллов, а в эфире указали от этих стран по 6 баллов.

Члены жюри Грузии и Азербайджана удивлены результатами, показанными на таблице во время их объявления. Также вызывало сомнения, что, когда Азербайджан и еще несколько стран должны включаться в прямой эфир, в Италии заявили о технических неполадках, которых не было.

Согласно результатам голосования профессиональных жюри Украина получила от всех стран 192 балла и занимала 4 место. После объявления зрительских голосований наша страна поднялась на первую строчку в рейтинговой таблице – 631 балл.

Украине на Евровидении отдали Азербайджан и Грузия 12 баллов

Как выяснилось, баллы от жюри Грузии и Азербайджана для Украины не соответствовали действительности.

Когда дошел черед до объявления баллов от Азербайджана, то заявили, что из-за технических трудностей результаты будет оглашать представитель Европейского союза вещания, а не телеведущая Нармин Салманова. Такая же ситуация была с несколькими странами, среди которых и Грузия.

Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании, как сказали в эфире Евровидения. Также она добавила, что никаких технических проблем не было.

"Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании. Никаких технических неполадок с нашей стороны не было. По этому вопросу ведется рассмотрение, результаты которого будут представлены во внимание широких масс", – заявила и руководитель программы Sabaha saxlamayaq Фарида Расулова.

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Общественный вещатель Грузии тоже выступил с заявлением об ошибке в объявлении баллов Украине.

"На Евровидении национальное жюри Грузии поставило самую высокую оценку – первое место Украине, что означает 12 баллов. Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, направленный организаторам Евровидения. Общественный вещатель Евровидение. Общественный вещатель еще раз поздравляет Украину с заслуженной победой", - говорится в сообщении.

Пока организаторы Евровидения не отреагировали на заявления Азербайджана и Грузии.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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