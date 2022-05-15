УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Скандал на Евровидении 2022: Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины

15 мая 2022, 16:57

Как выяснилось, баллы от жюри Грузии и Азербайджана для Украины не соответствовали действительности.

Евровидение 2022 Украина
Евровидение 2022 Украина / eurovision.tv

Евровидение 2022 официально завершилось, но скандалы только начинаются. После финала конкурса Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины.

Как оказалось, они отдали нашей стране по 12 баллов, а в эфире указали от этих стран по 6 баллов.

Члены жюри Грузии и Азербайджана удивлены результатами, показанными на таблице во время их объявления. Также вызывало сомнения, что, когда Азербайджан и еще несколько стран должны включаться в прямой эфир, в Италии заявили о технических неполадках, которых не было.

Согласно результатам голосования профессиональных жюри Украина получила от всех стран 192 балла и занимала 4 место. После объявления зрительских голосований наша страна поднялась на первую строчку в рейтинговой таблице – 631 балл.

Украине на Евровидении отдали Азербайджан и Грузия 12 баллов

Как выяснилось, баллы от жюри Грузии и Азербайджана для Украины не соответствовали действительности.

Когда дошел черед до объявления баллов от Азербайджана, то заявили, что из-за технических трудностей результаты будет оглашать представитель Европейского союза вещания, а не телеведущая Нармин Салманова. Такая же ситуация была с несколькими странами, среди которых и Грузия.

Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании, как сказали в эфире Евровидения. Также она добавила, что никаких технических проблем не было.

"Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании. Никаких технических неполадок с нашей стороны не было. По этому вопросу ведется рассмотрение, результаты которого будут представлены во внимание широких масс", – заявила и руководитель программы Sabaha saxlamayaq Фарида Расулова.

Читайте такжеЕвровидение 2022: Украина опозорилась из-за оценок для Польши и попала в громкий скандал

Общественный вещатель Грузии тоже выступил с заявлением об ошибке в объявлении баллов Украине.

"На Евровидении национальное жюри Грузии поставило самую высокую оценку – первое место Украине, что означает 12 баллов. Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, направленный организаторам Евровидения. Общественный вещатель Евровидение. Общественный вещатель еще раз поздравляет Украину с заслуженной победой", - говорится в сообщении.

Пока организаторы Евровидения не отреагировали на заявления Азербайджана и Грузии.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

Читайте также:

viber
Азербайджан Евровидение Евровидение-2022
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложениеГороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложение Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияПод Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокKalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступок За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынкеЗа доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынке Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"
Поддержите Главред

Последние новости

17:39

Неожиданные деньги и большое везение: три знака зодиака ждет удача до конца мая

17:37

Эксперт назвал два фактора, которые переломят ход войны на Донбассе

17:35

ЕС пригрозил Турции изоляцией из-за блокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО

17:33

Приметы на 16 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:31

Рашистка Симоньян сострила про победу Украины на Евровидении - в Сети ее опустили с небес на землю

Реклама
17:24

Второй этап войны в Украине бесславно проср*н Кремлеммнение

17:22

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьВидео

17:04

Западный экс-генерал пояснил, почему война в Украине приближается к переломуВидео

16:57

Скандал на Евровидении 2022: Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для УкраиныВидео

16:56

Украине по силам выиграть войну против России – генсек НАТОВидео

16:38

Россия – прямая угроза для НАТО: Альянс в июне примет жесткую стратегию по Москве – BloombergВидео

16:36

Это убьет урожай: что категорически нельзя садить рядом с помидорами

16:24

"Гнали врага в три шеи": в ВСУ показали, как вытесняли оккупантов из Черниговщины – фотоВидео

16:20

В Белгороде предлагают вернуться в состав Украины: что происходит

16:08

Евровидение 2022: Украина опозорилась из-за оценок для Польши и попала в громкий скандалВидео

15:48

ВСУ на Харьковщине гонят войска РФ к границе и готовятся освобождать другие территории – СинегубовВидео

15:47

За ликвидацию Путина готовы заплатить ряд олигархов, но есть проблема – ПономаревВидео

15:38

Олимпийская чемпионка Элина Свитолина беременна первенцем

15:22

Эксперт объяснил, почему Россия будет атаковать ракетами западные области УкраиныВидео

15:03

Пограничники РФ задержали позорно сбежавших из Украины боевиков "ЛНР"Видео

Реклама
14:57

"Жрали кошачий корм, игнорируя дорогие консервы": в АТБ рассказали, о визите голодающих оккупантов

14:57

Тупой и еще тупее: почему армия России повторяет самоубийственные маневры и проигрывает в Украинемнение

14:22

Раненая женщина в Мариуполе дотянула на себе сына с разорванной ногой и умерла в его объятияхВидео

14:17

Финляндия официально решила вступать в НАТО - президент страныВидео

13:47

"Европа аплодирует стоя": Захарову "бомбит" от выступления Kalush Orchestra

13:46

Оккупанты тяжело ошибаются на Донбассе и неуверены в "референдуме" на Херсонщине – эксперты из США

13:45

Новый маразм рашистов: в РФ устроили конкурс по украшению могил

13:22

РФ рассматривает возможность капитуляции в войне – ХоджесВидео

13:18

Целые сутки к Попасной шла колонна техники РФ: оккупанты хотят взять в кольцо ВСУ на ЛуганщинеВидео

13:10

"Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022

13:04

"Ждут, когда Путину все надоест": русские подтвердили использование запрещенного оружия против украинцев

13:00

Гороскоп на завтра 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги

12:39

"Не будем продолжать наши страдания": Кулеба рассказал о рисках переговоров и "пауз" в войне

12:35

Война в Украине постепенно превращается в катастрофу для Россиимнение

12:29

День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники  месяца

12:19

Украина может победить Россию в 2022 году: у Зеленского назвали важное условие

12:16

"Бьет глубоко и больно": Kalush Orchestra выпустил эмоциональный клип на песню StefaniaВидео

12:11

"Жестокое вторжение России теряет темпы": замгенсека НАТО пояснил, как Украина выиграет войну

11:44

РФ потеряла в "новой Чернобаевке" 1,5 тысячи вояк – росблогеры запустили волну критики Шойгу и КоВидео

11:41

В Сети появилась возможная запись последнего разговора оккупантов с крейсера МоскваВидео

Реклама
11:34

В Украине находится 2500 "кадыровцев": разведка рассказала о потерях TikTok-войск за время войны

11:24

Из-за войны в Украине мир ждет продовольственный кризис масштабов Первой мировоймнение

11:13

"Надо спасать Россию от украинского наступления": у пропагандистов Кремля резко сменилась риторика

11:10

Во Львовской области прогремела серия взрывов: РФ запустила 4 ракеты, разрушен военный объект

11:09

ВСУ безжалостно разгромили позиции оккупантов: уничтожили технику и более полусотни военных РФ

10:43

"Kalush, как вы и просили": Россия авиабомбами "поздравила" Украину с победой на Евровидении 2022Видео

10:38

Путин на самом деле серьезно болен – экс-глава разведки БританииВидео

10:37

Мы наблюдаем закат мира Путина: Арестович предрек россиянам незавидную судьбуВидео

10:24

"Он знал!": Зеленский в "панамке Калуша" вызвал фурор в сети

10:20

Украина установила абсолютный рекорд на Евровидении 2022Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять