Как выглядит лидер Kalush Orchestra без розовой панамки - редкие снимки Олега Псюка

Олег Псюк - лидер Kalush Orchestra без панамки / instagram.com/kalush.official

Розовая панамка сперва стала визитной карточкой Олега Псюка - украинского репера, который выступал под псевдонимом Псючий сын. Потом в его жизнь пришел проект Kalush, а затем и Kalush Orchestra - группа, которая принесла победу Украине на Евровидении-2022. Много перемен, но панамка остается на месте.

Артист сам признался - приобретение этого дивного аксессуара, который вошел в моду во всем цивилизованном мире после триумфа группы на международном песенном конкурсе, стало чистой случайностью: свою первую панамку он купил в секонд-хэнде для съемок клипа, и не подозревал, что со временем она станет культовой.

Впрочем, теперь сложно представить Олега Псюка без ярко-розовой панамки, натянутой на глаза. Сложно, но вполне возможно, ведь в начале карьеры он выступал без нее.

Так на видеозаписи одного из рэп-баттлов, в котором участвовал артист, можно увидеть Псюка а-ля натюрель с ежиком густых каштановых волос.

Кажется, именно изюминки в виде яркого акцента на внешности не хватало музыканту для всемирной известности.

Олег Псюк - лидер Kalush Orchestra без панамки / Скриншот

Также без панамки "поймали" лидера Kalush Orchestra на Евровидении-2022 - после объявления победителей конкурса группа отправилась готовиться к исполнению триумфального номера. Для этого Псюку было необходимо установить специальный наушник. Артист снял панамку и зрители могли доли секунды наблюдать его без головного убора.

Олег Псюк - лидер Kalush Orchestra без панамки / Скриншот

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Ранее лидер Kalush Orchestra Олег Псюк и его девушка Александра Белобровая попали на первые полосы британских газет в момент поцелуя.

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