Не победой на Евровидении: чем больше всего гордится Стефания Олега Псюка

Чем гордится мама Олега Псюка? / instagram.com/kalush.official

Представители от Украины, группа Kalush Orchestra, одержали победу на международном конкурсе Евровидение в 2022 году в Турине. Однако, артисты могли быть дисквалифицированы из-за одной дерзкой выходки.

Правила проведения конкурса запрещают какие-либо политические заявления в время выступления конкурсантов. Kalush Orchestra, вопреки этому, не побоялись уступить победу другой стране, и крикнули во время своего выступления в финале Евровидения призыв спасти блокадный Мариуполь и "Азовсталь", где сейчас находятся в заточении украинские воины.

К счастью, жюри Евровидения увидели в заявлении украинских конкурсантов гуманитарный, а не политический подтекст, и не исключили Kalush Orchestra из конкурса.

Именно этот поступок - заявление Олега Псюка о Мариуполе и "Азовстали", и вызвал у его матери, его Стефании, которой посвящена победная песня, наибольшую гордость за сына.

В интервью Суспільному женщина рассказала: "Приятно удивлена ​​была тем, что мой Олег все-таки сказал те слова о Мариуполе и об "Азовстали". И сразу написала ему смс-ку что он молодец, что он это сказал независимо от того, дисквалифицируют его или не дисквалифицируют. Он сделал свою работу, то, что он должен был сделать для людей".

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Ранее стало известно, что Украина на Евровидении-2022 установила абсолютный рекорд по количеству набранных баллов.

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