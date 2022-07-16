Виноват Поплавский: сопилкарь из Kalush Orchestra ответил на хейт из-за фото на фоне Кремля

Тимофей Музычук рассказал о фото на фоне Кремля / instagram.com/sopilkar

Вокалист и сопилкарь украинской группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук в интервью для Музвара раскрыл подробности создания скандальной фотографии, на которой он позирует на Красной площади на фоне Кремля.

Снимок "всплыл" во время отборочного тура на Евровидение-2022. Тогда артиста осудили за поездку в РФ. Однако Музычук уверяет - в этом фото нет ничего предосудительного и противозаконного.

Фотография, на которой Тимофей в лохматой шапке и с широкой улыбкой на лице стоит на Красной площади в Москве была сделана в 2013 году - до аннексии Крыма. Ее сделала однокурсница Музычука - певица Юлия Юрина.

В столице РФ мзукант оказался, можно сказать, не по своей воле. Будучи студентом КНУКиИ, он был частью массовки на концерте ректора университета Михаила Поплавского в Москве.

"Это было даже смешно. Потому что мы тогда выступали с Kalush, выходим с концерта, уже миллион пропущенных звонков, какие-то фотографии. Меня все спрашивают: "Ты что, был в России?" Та, говорю, не был. А потом вспомнил, что когда я учился в университете Поплавского, Поплавский делал концерт в Москве, и нас возили, как массовку, чисто поаплодировать. Мы тогда туда целым курсом, целыми вагонами ездили", - вспоминает Музычук.

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Напомним, европейский вещательный союз объявил окончательное решение по поводу места проведения конкурса Евровидения-2023, который должен был пройти в Украине. Однако из-за жестокого нападения России на Украину, конкурс не будет проходить у нас, даже несмотря на победу Kalush Orchestra в 2022 году в Турине.

Позже был опубликован список городов, которые могут быть удостоены честью принять Евровидение-2023 вместо Украины.

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