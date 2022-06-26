Стало известно, где может пройти Евровидение-2023

Евровидение не будет проходить в Украине / EBU

Организаторы Евровидения-2023, которое должно было проходить в Украине, но из-за жестокого нападения путина, пройдет в другом месте, назвали потенциальные города, где может пройти песенный конкурс.

Как сказано на официальном сайте EBU, в настоящее время организаторы ведут переговоры с британской BBC, чтобы обсудить возможность проведения мероприятия в Великобритании, которая заняла второе место.

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Организаторы также назвали требования к городу, который будет принимать Евровидение:

Принимающая площадка, способная вместить не менее 10 000 зрителей

Пресс-центр на 1500 журналистов (даже если в прошлом году в пресс-центр пускали только 500)

Город, обслуживаемый международным аэропортом

Размещение в гостинице не менее чем на 2000 делегатов, журналистов и зрителей

Организаторы добавляют, что эти условия не должно быть проблемой для нескольких британских городов, среди которых: Абердин, Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Ноттингем и Шеффилд.

Напомним, европейский вещательный союз объявил окончательное решение по поводу места проведения конкурса Евровидения-2023, который должен был пройти в Украине. Однако из-за жестокого нападения россии на Украину, конкурс не будет проходить у нас, даже несмотря на победу Kalush Orchestra в 2022 году в Турине.