"Какая конфетка": Лилия Ребрик удивила модным образом младшей дочери на мероприятии

Лилия Ребрик решила привести на светское мероприятие свою младшую дочь.

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Лилия Ребрик восхитила фотографиями с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик три месяца назад родила свою третью дочь Аделину и спокойно появляется на людях. В этот раз многодетная мама решила взять с собой на светское мероприятие и свою кроху.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала общие снимки с девочкой.

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"Наш первый выход в свет Адельки. Принарядились, красивые наряды получили и вперед - покорять мир", - написала ведущая.

Для светского выхода Лилия выбрала свободный костюм из легкой ткани, а Аделину одела в розовый костюмчик с цветочным узором.

Фанаты восхитились девочкой и ее модным нарядом и написали множество комментариев:

"Какая конфетка";

"Лиля!!! У меня сейчас диабет начнется от этой сладкой бубочки";

"Какие красивые".

Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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Напомним, ранее Лилия Ребрик стала мамой третий раз и показала снимки выписки из роддома. На торжественную церемонию выписки поздравить ведущую, ее мужа и старших дочерей пришли не только члены семьи, но также друзья и коллеги.

А также на недавнем видео в своем блоге в Instagram Лилия Ребрик предстала перед поклонниками "клубничной блондинкой" - со светлыми волосами с мягким розоватым подтоном.

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