Когда-то украинская певица, а сейчас запроданка Ани Лорак посетила конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна — 2024".
В комментарии для росСМИ предательница рассказала, что ее возлюбленный Исаак Виджраку начал писать песни и новый трек на английском был создан в соавторстве с ним. Также Лорак высказала свои мысли о том, в чем секрет крепких отношений.
"Все должно быть гармонично. Все искусственно, это не работает: 10 секретов, как удержать… Чушь. Взаимная любовь. Вообще нет такого слова „удержать", любить надо", — заявила певица.
Журналисты страны-террориста РФ отметили, что желают погулять на свадьбе Лорак и она их заранее пригласила.
"Ну все, значит, приглашаю. Когда-нибудь", — выкрутилась предательница.
Смотрите видео интервью Ани Лорак:
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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