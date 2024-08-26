"Как удержать": предательница Ани Лорак начала всех приглашать на свою свадьбу

Предательница Ани Лорак записала новую песню со своим бойфрендом.

https://stars.glavred.info/kak-uderzhat-predatelnica-ani-lorak-nachala-vseh-priglashat-na-svoyu-svadbu-10591535.html Ссылка скопирована

Ани Лорак рассказала о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а сейчас запроданка Ани Лорак посетила конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна — 2024".

В комментарии для росСМИ предательница рассказала, что ее возлюбленный Исаак Виджраку начал писать песни и новый трек на английском был создан в соавторстве с ним. Также Лорак высказала свои мысли о том, в чем секрет крепких отношений.

видео дня

"Все должно быть гармонично. Все искусственно, это не работает: 10 секретов, как удержать… Чушь. Взаимная любовь. Вообще нет такого слова „удержать", любить надо", — заявила певица.

Журналисты страны-террориста РФ отметили, что желают погулять на свадьбе Лорак и она их заранее пригласила.

"Ну все, значит, приглашаю. Когда-нибудь", — выкрутилась предательница.

Смотрите видео интервью Ани Лорак:

Ани Лорак раскрыла секрет отношений / фото: скрин t.me/zvezdach_mag

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред