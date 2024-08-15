"Переобулась": Ани Лорак показалась в желто-голубом наряде и засветила обручальное кольцо

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, которая много лет живет в стране-террористе РФ и поддерживает политику российских убийц, ошарашила поклонников нарядом.
На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала фото со своим возлюбленным Исааком Виджраком. Запроданка показалась в желтом топе и голубых джинсах.
"Нежность", - написала Лорак.
В сети началось обсуждение поступка предательницы, и некоторые пользователи считают, что певица, возможно, прозрела. Также поклонники заметили обручальное кольцо на безымянном пальце Лорак.
"Желто-голубой цвет типа "переобулась";
"Она уже с обручальным кольцом?";
"А тем временем Ани Лорак уже надела цвета украинского флага и выставила фото в Инстаграм. Ждем в вышиванке", - написали в сети.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Вас может заинтересовать:
- "Кремлевский мусор": поклонники затравили предательницу Ани Лорак - причина
- Повалий, Тодоренко и Лорак трусливо промолчали о российском теракте в Охматдете, а Соломко постит видео из РФ
- "Это моя мечта": предательница Ани Лорак цинично заговорила о мире
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред