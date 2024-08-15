Поклонники заподозрили, что предательница наконец-то прозрела.

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Ани Лорак удивила своей выходкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, которая много лет живет в стране-террористе РФ и поддерживает политику российских убийц, ошарашила поклонников нарядом.

На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала фото со своим возлюбленным Исааком Виджраком. Запроданка показалась в желтом топе и голубых джинсах.

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"Нежность", - написала Лорак.

В сети началось обсуждение поступка предательницы, и некоторые пользователи считают, что певица, возможно, прозрела. Также поклонники заметили обручальное кольцо на безымянном пальце Лорак.

"Желто-голубой цвет типа "переобулась";

"Она уже с обручальным кольцом?";

"А тем временем Ани Лорак уже надела цвета украинского флага и выставила фото в Инстаграм. Ждем в вышиванке", - написали в сети.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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