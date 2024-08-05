Запроданка Ани Лорак не подтвердила слухи о свадьбе со своим избранником.

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Ани Лорак отреагировала на слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-террористе РФ, состоит в отношениях с инструктором по йоге Исааком Виджраку. В сети появились слухи, что пара тайно поженилась.

В комментарии для росСМИ StarHit запроданка ответила прокомментировала слухи и опровергла их.

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"Пока нет", - сказала предательница.

Отметим, недавно Лорак вместе с Исааком и дочерью посетила DREAM FEST 2024 в Баку, где собрались путинисты и украинофобы. И, как заявляют СМИ, именно там она назвала своего возлюбленного мужем, намекнув на тайную свадьбу.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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