Дочь Ани Лорак показалась на светском мероприятии и удивила всех своей внешностью.

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Дочь Ани Лорак удивила своим видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-террористе РФ, прилетела в Баку на открытие фестиваля Эмина Агаларова Dream Fest. Но появилась она там не одна, а вместе со своей 13-летней дочерью Софией.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала снимок с Софией. Девочка показалась на красной дорожке в черном наряде: кофте, юбке и кедах, а Лорак позировала в черном длинном платье с разрезом.

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Подписчики Лорак заметили, как же изменилась внешность Софии и как она повзрослела.

"Давно надо было выщипать ей монобровь, сразу похорошела. Кстати, внешне - копия отца";

"Дочка выглядит ровесницей Куек, хорошо хоть брежневские брови выщипала";

"Как в старом анекдоте - брови, что ли, выщипала?", - написали комментаторы.

"Мы работаем над музыкой. Дочка сама пишет музыку", — рассказала запроданка росСМИ.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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