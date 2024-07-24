Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-террористе РФ, прилетела в Баку на открытие фестиваля Эмина Агаларова Dream Fest. Но появилась она там не одна, а вместе со своей 13-летней дочерью Софией.
На своей странице в соцсетях предательница опубликовала снимок с Софией. Девочка показалась на красной дорожке в черном наряде: кофте, юбке и кедах, а Лорак позировала в черном длинном платье с разрезом.
Подписчики Лорак заметили, как же изменилась внешность Софии и как она повзрослела.
"Давно надо было выщипать ей монобровь, сразу похорошела. Кстати, внешне - копия отца";
"Дочка выглядит ровесницей Куек, хорошо хоть брежневские брови выщипала";
"Как в старом анекдоте - брови, что ли, выщипала?", - написали комментаторы.
"Мы работаем над музыкой. Дочка сама пишет музыку", — рассказала запроданка росСМИ.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Вас может заинтересовать:
- Обычная тетка: россияне высмеяли Лорак без макияжа
- "Наши предатели": легендарный украинский певец обратился к Зеленскому из-за Повалий и Лорак
- "Кремлевский мусор": поклонники затравили предательницу Ани Лорак - причина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред