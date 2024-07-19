Дочь предательницы Украины Ани Лорак, которая не обращает внимание на военное нападение России на Украину, выложила новые фото.
На них она необычайно похожа на свою мать-запроданку. Более того, дочь Лора София похудела и стала превращаться в девушку.
На своей странице в Instagram, она показала, как позирует в черном мини-платье. Фоловеры традиционно забросали ее комплиментами и позитивными эмодзи.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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Ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
Также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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