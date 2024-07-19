УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Копия мать: дочь Лорак в мини поделилась свежими фото

Алена Кюпели
19 июля 2024, 17:39
488
София Началджиоглу подросла и стала очень похожа на свою мать.
Ани Лорак, София Налчаджиоглу
Ани Лорак и София Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchiks.off

Дочь предательницы Украины Ани Лорак, которая не обращает внимание на военное нападение России на Украину, выложила новые фото.

На них она необычайно похожа на свою мать-запроданку. Более того, дочь Лора София похудела и стала превращаться в девушку.

На своей странице в Instagram, она показала, как позирует в черном мини-платье. Фоловеры традиционно забросали ее комплиментами и позитивными эмодзи.

видео дня
Дочь Лорак сильно повзрослела
Дочь Лорак сильно повзрослела / Скриншот Instagram/sonchik_sk

Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Новости шоу бизнеса в Украине и в мире:

Ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

Также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

19:24 Украина
Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

18:27 Политика
РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенок

РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенок

17:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали 3577

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали 3028

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый 2991

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый

Постоянная утечка радиации : в РФ произошла авария на Ростовской АЭС - что известно 2147

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

Последние новости

19:24

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

19:24

Будут ли отключения света зимой длиннее, чем сейчас: названо главное условие

19:06

Как отследить посылку Укрпочты: сколько будет идти и какая цена отправленияВидео

18:27

Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

18:17

Выстрелила в лицо: путинист Басков чуть не пострадал во время концерта

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
18:16

Ротару готова выступить перед россиянами за определенную сумму - росСМИ

17:43

РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенокФото

17:42

"Будет трудно и долго": Жорин выдал жесткое заявление и назвал ошибки в мобилизации

17:39

Копия мать: дочь Лорак в мини поделилась свежими фото

Реклама
17:26

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокируетВидео

17:26

"Группировка врага численная": в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление

17:18

Как не угробить аккумулятор: сколько времени заряжать и как правильно подключитьВидео

17:14

Решение, которое ускорит получение F-16: Зеленский порадовал украинцев

17:04

Прямо в центре Киева: Ольга Сумская ошеломила прогулкой с дочерью

16:58

Умер звезда сериала "Теория большого взрыва"

16:53

До трассы остается 7-8 км: в ВСУ заявили о критическом состоянии под Часовым Яром

16:34

Мобилизация мужчин до 25 лет: в Минобороны сделали важное заявление

16:34

Британия не будет помогать ВСУ бить по РФ: министр удивил заявлением о Storm Shadow

16:17

Бросила мужа и приехала: жена Никиты Преснякова вернулась в РФ

15:55

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

Реклама
15:51

"Догорает в степях Донбасса": ВСУ сбили российский штурмовик в Донецкой области

15:23

На Киевщине завершили строительство крупного завода

15:21

Мощная атака "адской" жары: первая помощь при солнечном или тепловом удареВидео

15:19

РФ привлекает новые подразделения: названы самые горячие направления фронта

14:49

Боеприпасы, оружие и учения ВСУ: Украина подписала еще два соглашения по безопасности

14:24

Самый сочный и нежный: рецепт куриного шашлыка, от которого невозможно оторватьсяВидео

14:05

Как сделать прохладу в комнате без кондиционера: проверенные лайфхаки от жарыВидео

13:53

Как закрыть щавель на зиму в банках - самый простой способ без консервантов

13:44

Ситуация кардинально изменится: сколько будут длиться отключения света осенью

13:12

Гороскоп на завтра 20 июля: Овнам - удивительные вещи, Девам - напряженная встреча

12:59

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

12:18

В Украину идет антициклон Frederik: какой будет погода в Украине на выходных

12:09

Европа должна быть готова: Столтенберг спрогнозировал длительность войны в Украине

11:58

Предательница Лолита рассказала о тяжелом состоянии своей дочери

11:53

"Она человек молодой": Ахтем Сеитаблаев раскрыл причину разрыва со своей невестой

11:44

На следующей неделе в Украине может улучшиться ситуация со светом - Рябцев

11:33

"Могу остановить любую войну": Трамп заявил об угрозе Третьей мировой и вспомнил об Украине

11:17

Появляются "синие экраны смерти": в ОС Windows произошел глобальный сбой - что известно

11:01

Китайский гороскоп на завтра 20 июля: Петухам - позитивные изменения, Свиньям - сомнения

10:58

Ни участия, ни разрешения: Шольц ответил на призыв Зеленского сбивать ракеты РФ

Реклама
10:39

Россияне имеют локальные успехи вблизи Купянска: насколько тяжелая ситуация - МВА

10:27

В Якутии пропал вертолет с тремя сотрудниками ФСБ на борту

10:18

"Это любовница Жадана": известная журналистка сделала признание о жизни писателя

10:00

"Будет трудно": Зеленский назвал последствия возможного президентства Трампа для Украины

09:57

В работе "Новой почты", мобильного оператора и банка произошел масштабный сбой

09:25

Зеленский и Трамп планируют провести телефонный разговор – CNN

09:05

Оккупанты продвигаются на трех направлениях и "положили глаз" на Сумщину - ISW

08:47

Зеленский сказал, когда уйдет с поста президента

08:16

Впервые после Клинтона 27 лет назад: Зеленский выступит на заседании правительства Британии

08:10

"Шахеды" из Беларуси: важный нюанс для Украинымнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять