Известный режиссер рассказал, как живет в Америке его дочь от путинистки Егоровой

Младшая дочь режиссера Семена Горова – Александра Егорова, в свое время работавшая ведущей на одном из украинских телеканалов, уже давно живет в США.

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Саша Егорова - дочь режиссера Горова и путинистки Егоровой - много лет живет в США / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Младшая дочь режиссера-клипмейкера Семена Горова от брака с радикальной путинисткой Снежаной Егоровой – Александра Егорова ‒ уже давно живет в США. Несколько лет назад Саша вышла за музыканта и лидера группы Golden Animals Томми Эйзнера. Недавно пара купила дом в пригороде Лос-Анджелеса, рассказал в интервью порталу "Обозреватель" сам Горов.

По его словам, Александра с мужем теперь живут в живописном месте – калифорнийской пустыне.

"С мужем Саши лично еще не виделся Его зовут Том, он американец. Пишет музыку, фотографирует. Долгое время они жили в Лос-Анджелесе, а сейчас купили дом в пригороде. Думаю, что взяли в рассрочку, там все так делают. Теперь живут в живописном месте – калифорнийской пустыне. Там очень красиво, и я мечтаю, что когда-нибудь обязательно все это увижу своими глазами. Хотя бы на недели две уехать, чтобы насладиться видами и общением", ‒ сказал Горов.

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По словам режиссера, его младшая дочь тоже занимается творчеством.

"Саша снимается в кино – пока в небольших ролях, работает как модель, занимается фотосъемкой, – рассказывает о дочери режиссер. Но еще она с головой ушла в свою любовь – ну, как все женщины умеют. Я спрашиваю часто у нее, счастлива ли она. Говорит, что да. И это для меня главное. Они с мужем – творческие люди. Имеют свою студию в доме, Том пишет альбом, Саша ему помогает. Рядом их собака",

Александра Егорова – младшая дочь Семена Горова от брака со скандальной телеведущей Снежаной Егоровой, которая яростно поддерживает путинскую военную агрессию против Украины. Причем девушка якобы продолжает общаться с мамой, в то время как ее старшая сестра – актриса и телеведущая Стася Ровинская – категорически разорвала все связи с матерью.

Напомним, ранее старшая дочь Горова от брака с Егоровой, Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

Потому она поделилась новостью о том, что ее пригласили сниматься в кино об Украине. "Вчера была моя первая работа в американском кино, главная роль, кино об Украине и еще с однокурсницей жизнь непредсказуема. Пожелайте двум мечтателям удачи", - писала Ровинская.

Кроме того, девушка не скрывает, что, когда она была маленькой, мама могла поднять на нее руку ‒ причем без веских на то причин.

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