Известный режиссер пояснил, почему Повалий "поехала" на почве русской пропаганды

Известный режиссер-клипмейкер Семен Горов предположил, что скандально известная эстрадная певица Таисия Повалий, которая открыто поддерживает кровавый путинский режим, искренне верит в русскую пропаганду и потому публично ее озвучивает. Об этом он рассказал в интервью "Обозреватель" Семен Горов в свое время активно сотрудничал с Таисией Повалий – приглашал ее в свои мюзиклы и снимал для певицы клипы.
"Уверен, что на нее повлияла пропаганда. Они с мужем в свое время больше работали там, чем бывали здесь. Имперская сущность влезает людям в голову и съедает всю человечность. И остаются только деньги и возможность быть приближенными к власти. Я думаю, она искренне верит в то, что рассказывает. Там уже другое сердце и другой мозг, если он остался. Но я не врач-психиатр, чтобы это исследовать", – сказал он.
Судя по последним заявлениям Повалий, она готова говорить любую чушь ‒лишь бы сохранить расположение властей страны-агрессора РФ.
"Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится Украина, к нормальной жизни. Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме Профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибла доктор Лиза, хотя в Украине радовались ее смерти... Я ждала пришествия времени справедливости. В конце концов, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это идет борьба", ‒ к примеру, недавно заявила она русским пропагандистским СМИ.
Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему Ани Лорак и Таисия Повалий поддержали страну-агрессора РФ. Артист признался, что сперва даже искал для них оправдания.
Также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным, и придумал наказание для певицы-предательницы и ей подобных.
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