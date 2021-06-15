Известный продюсер объяснил, почему в Украине не прижились патриотические песни

Популярные советские военные песни были не о войне, смерти и крови, напомнил Путинцев / УНИАН

С началом войны на Донбассе в Украине многие исполнители начали писать песни о ней и о патриотизме. Но впоследствии весь этот песенный патриотизм сошел на нет. Продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев объяснил, почему в Украине не прижились патриотические песни.

По его словам, некоторые артисты просто пиарились на теме войны.

"Впрочем, и в любом другом бизнесе есть люди, которые из благотворительности делают промо, не понимая, что это выглядит ублюдочно", - сказал Путинцев во время чата на Главреде.

При этом многие исполнители не спекулировали на теме войны, но патриотические песни все равно не стали популярными. На это есть причина.

Читайте такжеБорьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт"Вспомните популярные советские военные песни: они были не о войне, смерти и крови, о чем поют все украинские исполнители (туга прийшла, нас накрило, тож давай, брате, встанемо та капець цей припинимо). Люди и так все это понимают, но хотят получить мотивационную энергию от песен", - отметил продюсер.

Он добавил, что мотивационная энергия базируется на других вещах.

"На любви, жизненной истории солдата и простой девушки, мамы и сына, в конце концов, борща и вареников, которые взял с собой солдат, и когда мос*аль рот на все это раскрыл, наш солдат разбил его. Должны быть понятные и земные вещи, бытовые и, возможно, ироничные", - объяснил Путинцев.

Как сообщал Главред, ранее Денис Путинцев заявил, что много российских исполнителей, попавших в список сайта Миротворец, приезжают в Украину и записывают здесь свои альбомы, но об этом не разгоняется информационная война. По его словам, устраивать на них "охоту", как это было с российским рэпером Василием Вакуленко (Бастой), не имеет смысла.