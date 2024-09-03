Известная украинская певица высказалась о Klavdia Petrivna - детали

Украинская известная певица Мария Бурмака прокомментировала два сольных концерта в киевском Дворце спорта популярной певицы Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко).
На своей странице в Facebook Бурмака отметила, что от артистки идет нереальная энергия, а также она отметила веселый нрав коллеги.
"Слушайте! Вам наверняка в Клавдии Петровне усматривался декаданс. Такой томной drama queen со смоки айз, заостренными чертами лица и надломленной сигаретой в тонких пальцах. На что намекала, кстати, аватарка в youtube. А увидели вы веселую девчонку с улыбкой от уха до уха, щечками-яблочками и всем рвением 18-летней энергии. Так это же действительно прекрасно! Соломия Опрышко - ты молодец!!", – написала Бурмака.
Кто такая Клавдия Петровна?
Klavdia Petrivna (укр. Клавдия Петровна) - украинская певица, автор песен и музыкант, которая скрывает свою личность.
Приобрела быструю популярность в социальной сети TikTok.
Ее треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах.
В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Найди меня", пишет Википедия.
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