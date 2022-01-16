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Ирина Билык снялась в байкерском наряде на мотоцикле

16 января 2022, 19:01

Поклонникам очень понравились эти фотографии, поэтому они забросали певицу комплиментами.

Билык
Билык порадовала своиф фанатов новыми фото / Фото: Instagram/Дни.ру

Украинская певица Ирина Билык снялась в новой фотосессии. Звезда предстала в кадре в байкерских вещах, сапожках на каблуках, а также накинула на плечо мех.

В таком образе и с ярким макияжем Билык сидит на мотоцикле и томно смотрит в камеру. Поклонникам очень понравились эти фотографии, поэтому они забросали певицу комплиментами.

Ранее Главред писал о том, что Ирина Билык впервые показала публике свою роскошную квартиру в Одессе с видом на Черное море. Звезда провела экскурсию для журналистов программы Мой секрет на телеканале СТБ.

Интерьер квартиры выполнен в стиле минимализма. Жилище небольшое по площади, но просторное за счет светлых тонов - серого, бежевого и белого, а также панорамных окон и зеркал.

В квартире есть элементы с морской тематикой - деревянная модель корабля в гостиной.

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