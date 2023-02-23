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"Хотят, чтобы их экс были несчастливы": Горняк ярко отреагировала на женитьбу Остапчука

23 февраля 2023, 19:09
До этого Кристина Горняк отказывалась публично подтверждать или опровергать слухи о разводе.
Кристина Горняк
Кристина Горняк прокомментировала новость о женитьбе Остапчука / instagram.com/kristygor

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк развелась с шоуменом Владимиром Остапчуком осенью 2022 года. Ведущий горевал не долго (тем более что причины расставания так и остаются тайной), и нашел жене замену - юную журналистку по имени Екатерина Полтавская.

И хоть новая возлюбленная Остапчука следует по заветам экс-супруги, и старается хранить в секрете все, что происходит между ней и шоуменом, кота в мешке не утаишь. Вчера Владимир и Екатерина "очень прозрачно" намекнули на то, что теперь их союз стал законным.

Поклонники Кристины Горняк, которые считают Полтавскую разлучницей, а Остапчука - негодяем, тут же засыпали блогершу вопросами о том, как она реагирует на новый брак бывшего супруга. На своей странице в Instagram она дала крайне развернутый ответ.

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Очевидно, новость о женитьбе ее бывшего возлюбленного стала для Горняк сюрпризом. Однако восприняла она его с достоинством.

"Я не слежу за торжественными событиями своего бывшего, но если это так, то я от души желаю ему счастья! Я это всегда говорила и буду повторять: я никогда не желала и не буду никому желать ничего плохого. Я знаю, многие из моих знакомых придерживаются мысли, хотят, чтобы их экс были несчастливы. А я - наоборот. Потому что с уважением отношусь ко всем людям в моей жизни, и точно знаю, что все заслуживать на СВОЕ ОСОБЕННОЕ! Жизнь продолжается, так что давайте жить ее здесь, а не в прошлом", - пишет блогерша.

К слову, эта пламенная речь от Кристины - ее первое публичное признание в том, что она и Остапчук развелись. Ранее она говорила об этом крайне завуалированно.

Кристина Горняк
Кристина Горняк прокомментировала новость о женитьбе Остапчука / instagram.com/kristygor

Ранее украинский экстрасенс Максим Гордеев раскрыл личность своей второй половинки - ведун признался, что знаком с ней практически двадцать лет, за которые они вместе пережили множество взлетов и падений.

Также завесу тайны о своем избраннике приоткрыла певица и продюсер Наталья Могилевская - новую любовь артистка встретила во время полномасштабной войны в Украине.

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