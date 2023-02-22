Юная девушка Остапчука призналась, была ли она его любовницей во время брака с Горняк

Полтавская честно ответила, начались ли ее отношения тогда, когда шоумен был еще в официальном браке.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись осенью 2022 / instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук развелся с блогершой и нотариусом Кристиной Горняк в октябре 2022 года. Вместе они были два года и производили впечатление очень счастливой пары.

Однако летом в СМИ стали просачиваться слухи про их расставание. И хоть сами супруги развод не комментировали, очень скоро стало понятно: Остапчук и Горняк не вместе.

К тому же шоумену стали приписывать роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Зимой их отношения подтвердились, и теперь новую избранницу Остапчука засыпают вопросами про ведущего, а поклонники Горняк винят ее в разводе.

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Однако Полтавская себя в обиду не дает. На своей странице в Instagram девушка заявила, что не строила романтические отношения с Остапчуком, пока он был женат. "Я бы никогда не позволила себе общаться с женатым мужчиной. Я уважаю и себя, и других женщин (пока они не начинают не уважать меня)", - пишет Екатерина.

В подтверждение своих слов она также высказала свое мнение про измены. "Простить измену – это оттянуть момент расставания и отнять у себя возможность стать счастливой раньше", - считает Полтавская.

Екатерина Полтавская опровергла слухи, что ее отношения с Остапчуком начались до его официального развода с Горняк / instagram.com/poka.tya

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