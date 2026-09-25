Хит экс-битла 1970 года вошел в число величайших рок-песен десятилетия

Трек "My Sweet Lord" занял 10-е место в рейтинге, который составило издание Collider.

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Композиция Джорджа Харрисона "My Sweet Lord" оказалась в центре внимания / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/georgeharrisonofficial

Кратко:

"My Sweet Lord" сначала была выпущена как отдельный сингл, а позднее вошла в третий студийный альбом Харрисона

Джордж Харрисон объяснил простоту композиции особенностями мантры

Композиция Джорджа Харрисона "My Sweet Lord", выпущенная в 1970 году, вновь оказалась в центре внимания благодаря признанию одного из музыкальных изданий. Песню включили в список величайших классических рок-композиций 1970-х годов. Об этом пишет Parade.

Трек занял 10-е место в рейтинге, который составило издание Collider. В список вошли десять песен, оказавших заметное влияние на звучание и развитие классического рока в 1970-е.

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Collider назвал "My Sweet Lord" главным хитом сольной карьеры Харрисона после распада The Beatles. Отдельно авторы рейтинга отметили лаконичность композиции и ее эмоциональную атмосферу, а также характерное духовное песнопение с повторением религиозных выражений "аллилуйя" и "Харе Кришна".

Сам Харрисон объяснял простоту композиции особенностями мантры. По словам музыканта, повторяющиеся фразы были не признаком недостатка музыкальной сложности, а сознательным приемом, который должен был создавать особое духовное воздействие.

"Во-первых, она простая. Знаете, в чем особенность мантры?.. Мантры - это, как говорится, мистическая звуковая вибрация, заключенная в одном слоге. В ней есть внутренняя сила. Она просто гипнотизирует", - рассказывал Харрисон в документальном фильме "The Material World".

Первый сольный сингл Харрисона, возглавивший Billboard

"My Sweet Lord" сначала была выпущена как отдельный сингл, а позднее вошла в третий студийный альбом Харрисона "All Things Must Pass" в качестве его ведущего сингла.

Композиция четыре недели оставалась на первой позиции американского Billboard Hot 100. Благодаря этому она стала первым сольным синглом бывшего участника The Beatles, которому удалось возглавить этот престижный чарт.

В Великобритании успех песни оказался не менее впечатляющим: "My Sweet Lord" пять недель занимала первое место в Singles Chart. По итогам 1971 года композиция стала самым продаваемым синглом страны.

Как появилась "My Sweet Lord"

На создание песни Харрисона вдохновила композиция Эдвина Хокинса "Oh Happy Day". Идея будущего хита пришла к музыканту во время европейских гастролей.

В тот период Харрисон выступал в качестве приглашенного гитариста вместе с фолк-рок-дуэтом Delaney&Bonnie. В туре также участвовали его друзья и коллеги - Билли Престон и Эрик Клэптон.

Впоследствии Харрисон вспоминал, что особенно сильное впечатление на него произвела "Oh Happy Day" в исполнении The Edwin Hawkins Singers.

"Эта песня действительно потрясла меня. Мне очень понравилась сама идея этой композиции, и я почувствовал невероятное присутствие Господа. Тогда я подумал: "Я напишу еще одну ‘Oh Happy Day’", - так появилась "My Sweet Lord"", - рассказывал музыкант в интервью Beatles Bible.

При записи композиции Харрисон работал с несколькими музыкантами, которые исполнили бэк-вокальные партии. Благодаря их участию песня получила характерное хоровое звучание, напоминающее церковное исполнение.

При этом в шутливой форме музыкантов указали в титрах как "George O’Hara-Smith Singers".

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О персоне: Джордж Харрисон Джордж Харрисон британский рок-музыкант, певец и композитор, получивший всемирную известность как соло-гитарист группы The Beatles. Его часто называли "тихим битлом" (или "темной лошадкой") из-за его более скромного и погруженного в себя образа на фоне харизматичных лидеров группы Джона Леннона и Пола Маккартни. Родился 25 февраля 1943 года в Ливерпуле. Хотя авторами большинства песен группы выступал дуэт Леннон - Маккартни, Харрисон создал несколько величайших шедевров группы. Среди них: "Here Comes the Sun", "Something" и "While My Guitar Gently Weeps". В 1960-е годы Джордж увлекся восточной философией, принял индуизм и начал изучать игру на ситаре у маэстро Рави Шанкара. Именно он принес индийские мотивы и духовные темы в поп- и рок-музыку Запада. После распада "ливерпульской четверки" в 1970 году он первым из бывших участников выпустил сверхуспешный сольный альбом - тройной диск All Things Must Pass. Его сингл "My Sweet Lord" стал огромным международным хитом. В конце 1980-х годов Харрисон собрал легендарную рок-группу Traveling Wilburys, в которую помимо него вошли Боб Дилан, Рой Орбисон, Том Петти и Джефф Линн. Харрисон организовал "Концерт для Бангладеш" (1971) - первое в истории масштабное благотворительное рок-шоу. Он также основал кинокомпанию HandMade Films, спасшую от закрытия и профинансировавшую культовую комедию комик-группы Монти Пайтон "Житие Брайана по Монти Пайтону". Харрисон скончался в Лос-Анджелесе 29 ноября 2001 года от рака легких в возрасте 58 лет. Музыкальный журнал Rolling Stone включил его в число величайших гитаристов всех времен.

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