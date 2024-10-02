Фанаты не смогли подобрать слова к образу Тины Кароль: что она одела

В сети началась оживленная дискуссия из-за образа певицы на сцене.

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Кароль насмешила сеть концертным образом/ Коллаж Главред, фото Instagram/tinakarol

Известная украинская певица Тина Кароль на днях выступила в Ровно в рамках своего всеукраинского тура, а ее концертный образ стал темой активного обсуждения в сети.

Во время выступления на сцене знаменитость выглядела, как всегда, великолепно. Она появилась на сцене в белом корсете и длинной черной юбке с V-образным вырезом. Свой образ певица дополнила туфлями на каблуках, фирменной прической и нежным макияжем. Правда, фанаты в сети заметили одну деталь, которую зрителям в зале было трудно разглядеть.

видео дня

Многие пользователи в сети написали, что корсет был недостаточно затянут, или же это могло быть сделано специально, чтобы певица могла свободно дышать во время исполнения песни. Однако было и много тех, кто шутил над образом Тины: "Грудь забыла положить?", "Это я в детстве надевала мамины бюсты и мечтала, чтобы поскорее выросла грудь", "Корсет живет своей жизнью", "Я в 14 лет и мой купальник", "Когда вещь очень понравилась, но она не по размеру", "Голос, как всегда, непревзойденный, но что с корсетом?", - писали пользователи под опубликованными видео в Интернете.

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) - украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и танца ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, на этом же концерте украинской певицы Тины Кароль в Ровно произошло непредсказуемое - на сцену вышел блогер и певец Николас Карма с букетом красных роз.

Популярный украинский блогер-обозреватель шоу-бизнеса Богдан Беспалов заявил, что певица Тина Кароль, которая скрывает свою личную жизнь, уже не одинока.

Ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

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