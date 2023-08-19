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Горбунов ответил на слова Ефросининой о том, что он для нее не существует

Дмитрий Видоменко
19 августа 2023, 12:42 обновлено 19 августа, 12:52
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Юрий Горбунов отреагировал на слова Маши Ефросининой о том, что он для нее перестал существовать.
Ефросинина, Горбунов
Горбунов говорит, что в прошлом году приветствовал Ефросинину с ДН / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов прокомментировал заявление своей бывшей коллеги и напарнице по шоу "Подъем" Маши Ефросининой о том, что он перестал для нее существовать. Свое мнение он высказал в интервью проекту Алины Доротюк.

Ефросинина некоторое время назад довольно резко заявила, что уже два года как минимум с Горбуновым не имеет никаких отношений.

"[Отстаньте, нецензурно – Главред] вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году", ‒ сказала она.

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Доротюк спросила у продюсера ‒ в чем суть конфликта?

"Думаю, что до нее никто не [приставал, нецензурно – Главред] с этим вопросом. Это она сама придумала. Как бы отстаньте от меня. Решила воспользоваться возможностью",– сказал Горбунов.

Ведущий добавил, что о произошедшем между ними конфликте лучше спросить у самой Ефросининой. И больше ничего не стал комментировать.

"Пусть она вам эту историю расскажет, и тогда посмотреть, кто прав, а кто нет. Просто Маша сказала, но она забыла, что может быть продолжение этой истории. Вот пусть она расскажет, а я послушаю. Я могу это рассказать, но будет некрасиво. Нужно, чтобы прозвучало из первых уст. Это будет правильно", ‒ сказал продюсер.

В конечном итоге, Горбунов отметил, что для него Ефросинина существует и не пропадала. И добавил, что в минувшем году поздравил ее с днем рождения, но не получил ответа.

Напомним, ранее Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки", адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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