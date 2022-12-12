"Голубка мира" Ани Лорак испуганно прячется от российских журналистов

Предательница Каролина отныне будет прятать глаза не только в Украине, но и в стране, которой она продала свою душу.

Ани Лорак боится давать интервью российской прессе / instagram.com/anilorak

Ани Лорак, певица-предательница украинского происхождения, исчезла из медиапространства с началом полномасштабной войны. Вернулась она на российскую сцену аккурат к новогодним праздникам, чтобы заработать на концертах и корпоративах побольше.

Недавно она приняла участие в записи новогоднего концерта российского телеканала - сходила на фотосессию, спела песню. Но от журналистов шарахалась.

Как рассказывают росСМИ, отвечать на каверзные вопросы прессы она не захотела, и после выступления отказалась отвечать на вопросы за кулисами.

Очевидно молчать о своей позиции и отвечать за свои поступки настолько вошло у нее в привычку, что она по инерции продолжает это делать даже стране-агрессору, которой продалась с потрохами.

Впрочем, и там к Лорак относятся весьма осторожно.

Напомним, ранее Лорак выгуляла свою дочь Софию в Испании. Певица выглядит вполне довольной жизнью и явно наслаждается отпуском не в России, а в Испании.

Также сообщалось, что Лорак объявилась в медиапространстве. Певица записала видео, где объяснила подписчикам свое молчание.

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