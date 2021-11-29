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Голос країни-12: кто стал звездными тренерами нового сезона вокального шоу

29 ноября 2021, 01:25
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"Старая гвардия" и дебютанты сойдутся в битве за звание лучшей команды и вокалистов нашей страны.

Кто стал звездными тренерами 12 сезона шоу Голос країни? / instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье 28 ноября во время прямого эфира финала танцевального шоу Танцы со звездами-2021 была объявлена сенсационная новость - стали известны четыре звездных тренера грядущего вокального проекта Голос країни-12.

Дата выхода Голоса пока не известна, зато уже объявлены имена тех, кто будет искать и создавать настоящий голос страны.

Звездными тренерами нового сезона Голоса станут: Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук, Алексей 'Потап' Потапенко и Оля Полякова, которая сядет в заветное красное кресло впервые.

"Голос країни это не просто шоу и конкурс. Это целая вселенная, в которой зажигаются звезды. Это невероятная эмоция, вызов, соперничество, триумф одних и поражение других, открытая борьба талантов, где все честно и по-настоящему.

И мне всегда хотелось стать частью этого. Это то, чего так не хватало в моей юности и на моем творческом пути. Поэтому в каком-то смысле я выступаю не только как тренер, но и как участник. Поэтому все силы, опыт, знания я направлю на победу своей команды", - поделилась своими впечатлениями от проекта Полякова.

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Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук, Потап и Оля Полякова - звездные тренеры шоу Голос країни-12 / Коллаж - instagram.com/goloskrainy_official

Слоган нового сезона: "Так звучит твоя страна". На слепые прослушивания приглашены не только сольные артисты, но также группы и дуэты.

Грандиозную новость донес до телезрителей 1+1 телеведущий Юрий Горбунов. Дата премьеры 12 сезона шоу Голос країни будет скоро озвучена.

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