Год без Нины Матвиенко: как сейчас выглядит могила легенды

8 октября 2023 годи из жизни ушла Народная артистка Нина Митрофановна Матвиенко. Ее не стало из-за онкологии.
Сегодня, в день годовщины смерти музыкальной легенды, ее дочь, Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, опубликовала трогательный пост, в котором рассказала маме, как прошел год без нее. Позже в своем блоге в Instagram она также показала снимок с кладбища.
Отдать дань уважения Нине Митрофановне пришли трое ее детей, муж Тони певец Арсен Мирзоян, и две внучки. Все они позировали у могилы Матвиенко-старшей.
Нина Митрофановна Матвиенко была похоронена 11 октября 2023 года на Зверинецком кладбище. Ее могила хоть пока и не имеет памятника, выглядит ухоженной - аккуратный крест с портретом певицы и цветы украшают место последнего пристанища легенды.
Кто такая Нина Матвиенко?
Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво раскрыл свою тайную страсть, против которой была его семья и которая могла кардинально изменить всю его жизнь.
Также Swoiia прокомментировала сотрудничество с Потапом, которое ей приписывали после совместной работы над треками певицы. Она ответила, стал ли он ее музыкальным продюсером.
Читайте также:
- "Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару
- "Крутил шаурму, был официантом": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о смене профессии во время войны
- "Невозможно устоять": Злата Огневич высказалась про отношения с лидером Бумбокса
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред