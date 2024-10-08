Год без Нины Матвиенко: как сейчас выглядит могила легенды

Тоня Матвиенко с семьей посетила маму на кладбище.

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Как выглядит могила Нины Матвиенко через год после смерти / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

8 октября 2023 годи из жизни ушла Народная артистка Нина Митрофановна Матвиенко. Ее не стало из-за онкологии.

Сегодня, в день годовщины смерти музыкальной легенды, ее дочь, Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, опубликовала трогательный пост, в котором рассказала маме, как прошел год без нее. Позже в своем блоге в Instagram она также показала снимок с кладбища.

Отдать дань уважения Нине Митрофановне пришли трое ее детей, муж Тони певец Арсен Мирзоян, и две внучки. Все они позировали у могилы Матвиенко-старшей.

видео дня

Нина Митрофановна Матвиенко была похоронена 11 октября 2023 года на Зверинецком кладбище. Ее могила хоть пока и не имеет памятника, выглядит ухоженной - аккуратный крест с портретом певицы и цветы украшают место последнего пристанища легенды.

Как выглядит могила Нины Матвиенко через год после смерти / instagram.com/tonya_matvienko

Кто такая Нина Матвиенко? Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.

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