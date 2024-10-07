"Мне очень жаль": Swoiia прокомментировала сотрудничество с Потапом

Экс-Ассоль сделала официальное заявление относительно слухов о том, что Потапенко был ее продюсером.

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Swoiia призналась был ли Потап ее продюсером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/swoiia

Украинская певица Swoiia (ранее - Ассоль; настоящее имя Екатерина Тараненко, в девичестве Гуменюк - прим. редактора) осенью 2023 года выпустила совместно с Настей Каменских трек "Сяйво". Это породило слухи о том, что Swoiia - новый продюсерский проект Потапа.

Сейчас Алексей Потапенко, который до полномасштабной войны был одной из самых крупных фигур украинского шоу-бизнеса, считается крайне противоречивым. Поэтому Алексей Суханов, который недавно провел интервью с Екатериной, задал ей вопрос про нестандартную личность мужа NK.

Swoiia категорически отрицает, что Потап - ее музыкальный продюсер. Да, они создали вместе несколько треков, но на этом их сотрудничество и общение в целом завершились, утверждает артистка.

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"На самом деле мы с ним просто сделали несколько песен. И они очень классные. Я их очень люблю. Я благодарна за это сотрудничество, но он никогда не был моим продюсером. Это неправда. Он давал мне советы, когда мы создавали песню "Сестра", потому что мы делали ее в тандеме. Я написала Леше и сказала: "Слушай, у меня такая идея, давай сделаем". И мы начали просто делать песню, потому что у него невероятный опыт в этом. Можно по-разному к ним относиться, но в то время они были актуальными хитами. Мне очень жаль, что вот так у него в жизни как-то сложилось. Но я не судья и я не смогу его понять, потому что он находится там, а я сижу здесь. Мы в разных реальностях", - говорит Екатерина Тараненко.

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Кто такой Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости:

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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