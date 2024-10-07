Эктор Хименес-Браво раскрыл свою тайную страсть, против которой была его семья

Жизнь звезды шоу "МастерШеф" могла обернуться совершенно по другому.

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Эктор Хименес-Браво новости - Эктор Хименес-Браво признался, какой талант скрывал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Поклонники знают Эктора Хименес-Браво, как талантливого шеф-повара, шоумена и блогера - он охотно развивает свои рестораны, делится рецептами и значимыми моментами из жизни, принимает участие в кулинарных проектах. Однако есть у него и тайная страсть, о которой известно лишь приближенным.

Так в своем блоге в Instagram шеф-повар недавно рассказал, что его первой страстью была вовсе не кулинария, а изобразительное искусство. Эктор мечтал стать художником, однако его родные были не очень довольны таким выбором.

"Возможно то, что я скажу будет для вас шоком... Но да, у меня есть художественное образование. Мало того, я мечтал заниматься этим профессионально, но к сожалению, в те времена эта профессия (именно в Колумбии) не считалась престижной... Помню, как очень долго спорил с родителями, они были категорически против моего любимого дела, они хотели, чтобы я стал архитектором. Но с того момента прошло много времени, я вырос и наконец-то сам решаю, чем мне заниматься. И вот "Ура" - в моих руках карандаши и мольберт. Думаю, что никогда не поздно начинать что-то новое, или возвращаться к тому, что когда-то приносило удовольствие", - написал Хименес-Браво.

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Также шеф-повар карандашный этюд с обнаженной натуры, над которым работает сейчас. Фанаты Эктора Хименес-Браво оказались в восторге от его скрытого таланта, над развитием которого кулинар решил активно работать.

Эктор Хименес-Браво новости - Эктор Хименес-Браво признался, какой талант скрывал / instagram.com/hectorjimenezbravo

Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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