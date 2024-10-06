"Начинается новая эпоха": Олег Винник официально возвращается на сцену

Появилась первая афиша концертов артиста-беглеца.

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Олег Винник новости - Олег Винник возвращается к выступлениям / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/valery_baron

Возвращение Олега Винника, который прекратил концертную и творческую деятельность в начале полномасштабной войны и выехал из Украины, из разряда слухов перешло в реальность. Глава официального фан-клуба певца Валерия Барон сообщила, что он отправляется в тур по Европе.

Сообщение об этом появилось на странице Барон в Facebook. Она опубликовала ссылку на сайт, где можно забронировать билеты на предстоящие концерты Олега Винника.

"Начинается новая эпоха. Я невероятно рада этому совместному нашему с вами событию! Нечто великое приближается... С любовью ко Всем Вам! "Будь рядом, когда музыка снова проникнет сквозь стены!" - написала Валерия Барон.

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Первые за время полномасштабной войны концерты Олега Винника пройдут в Германии, Польше, Чехии и Австрии. Примечательно, что Украина в списке стран, которые планирует посетить артист с концертами, отсутствует.

Афиша предстоящих концертов Олега Винника / tsgpresents.com

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Кто такой Олег Винник / инфографика: Главред

Олег Винник - последние новости:

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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