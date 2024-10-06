"Начинается новая эпоха": Олег Винник официально возвращается на сцену

Возвращение Олега Винника, который прекратил концертную и творческую деятельность в начале полномасштабной войны и выехал из Украины, из разряда слухов перешло в реальность. Глава официального фан-клуба певца Валерия Барон сообщила, что он отправляется в тур по Европе.
Сообщение об этом появилось на странице Барон в Facebook. Она опубликовала ссылку на сайт, где можно забронировать билеты на предстоящие концерты Олега Винника.
"Начинается новая эпоха. Я невероятно рада этому совместному нашему с вами событию! Нечто великое приближается... С любовью ко Всем Вам! "Будь рядом, когда музыка снова проникнет сквозь стены!" - написала Валерия Барон.
Первые за время полномасштабной войны концерты Олега Винника пройдут в Германии, Польше, Чехии и Австрии. Примечательно, что Украина в списке стран, которые планирует посетить артист с концертами, отсутствует.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Олег Винник - последние новости:
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.
Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.
Читайте также:
- "Этим я себя унижаю": Тарас Тополя высказался про возвращение Олега Винника
- Засветился в Киеве: беглец Олег Винник вернулся в Украину - блоггер
- "Это его выбор": популярный украинский певец высказался о беглеце Виннике
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред