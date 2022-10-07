Газманов, Расторгуев и Чичерина: ЕС наложил новые санкции на путинских холуев-артистов

ЕС согласовал пакет санкций против страны-агрессора, РФ. Новые ограничения коснулись Олега Газманова, Юлии Чичериной и Николая Расторгуева.
Руководство Европейского союза согласовало восьмой пакет санкций против страны-агрессора ‒ России. Новые ограничения коснулись тридцати физических и семи юридических лиц, сообщается в официальном документе.
Среди новопопавших под санкции – три артиста, которые активно поддерживают войну в Украине и действия президента-диктатора Владимира Путина ‒ певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев (солист группы "Любэ") и скандальная певица Юлия Чичерина.
В официальном журнале ЕС отмечается, что эти артисты своими действиями "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле 2022 года был публиковали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.
Чиновники ЕС объяснили, что Машков активно поддерживает действия путинского режима, а тех, кто выступает против войны России и Украиной, прямо называл "нелюдьми" ‒ пусть даже это и была его родная дочь Мария.
в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.
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