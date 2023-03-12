Галкин поставил на место зарвавшихся россиян

Максим Галкин метко ответил обозленным на него россиянам.

Максим Галкин / скриншот YouTube

Шоумен Максим Галкин, который одним из первых осудив военное вторжение России в Украину, осадил набросившихся на него россиян.

Сейчас муж Аллы Пугачевой гастролирует по США и публикует кадры со своих выступлений.

В комментариях под видео россияне попытались высмеять Галкина, но получили достойный ответ от комика.

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"Это дом культуры?", - поинтересовался россиянин, намекая на отсутствие ажиотажа на выступлении мужа Примадонны.

Ответ Галкина не заставил себя долго ждать:

"Нет, это театр на тысячу с лишним мест. И чем Вас не устраивают Дома Культуры? Или Вы думаете, что артисты в России по всем городам не в Домах Культуры выступают?".

Галкин ответил россиянам / скриншот

Как ранее писал Главред, российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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