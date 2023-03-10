Галкин показал дочь в венке и вышиванке

Артист известен своей проукраинской позицией, что сильно раздражает россиян.

Галкин, флаг Украины / коллаж фото УНИАН

Российский актер и комик Максим Галкин, который не побоялся высказать свою позицию по поводу войны и поддержал Украину, выложил на своей странице в Instagram свою подросшую дочь Лизу.

Он выложил изображение девочки в венке, а также в блузке, похожей на вышиванку. Подписчики Максима разглядели схожесть образа с украинскими этно-мотивами.

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Лиза Галкиина / Instagram

"Похожа на Украиночку", "Спасибо Вашей Семьи, за поддержку!! За Украину", "Вона наче Українка", "Благодарим Вас, Максим! За Ваш талант, человечность, порядочность, интеллигентность, поддержку Украины. Мы Вас любим", "Как украиночка с веночком", - написали они.

Напомним, ранее путинист и хам, российский певец Филипп Киркоров, который не устает удивлять своими нелепыми нарядами, снова вызвал бурю в российских медиа. Так, недавно в сети появились фото артиста в нижнем белье на приеме у хирурга. На изображениях видно исполосованного синим маркером певца, который уже который раз ложится под нож российских хирургов.

В частности, пропагандистское издание сообщило, что за преображение Филиппа Киркорова отвечает Тимур Хайдаров. "Из размера XXXL перешел в L. Он просто не имеет право выглядеть плохо", — отметил изменения поп-короля пластический хирург.

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