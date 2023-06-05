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Федосеева-Шукшина в реанимации - актрису разбил инсульт

Анна Подгорная
5 июня 2023, 18:53 обновлено 5 июня, 19:01
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Кровообращение в мозге Федосеевой-Шукшиной также нарушено, утверждает пресса.
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с инсультом / instagram.com/alibasov_nana

84-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, мать ярой путинистки и поклонницы войны в Украине Марии Федосеевой-Шукшиной, экстренно доставлена в одной из больниц страны-оккупанта.

РосСМИ сообщают, что причиной госпитализации могли стать инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Несмотря на то, что артистку положили в реанимацию, она находится в сознании.

Ольга, младшая дочь актрисы, тем временем утверждает, что пресса сильно сгущает краски. "Находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных учреждений", - комментирует она.

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К слову, в 2019 году Федосееву-Шукшину уже госпитализировали из-за проблем с сердцем - ей диагностировали инфаркт, и у нее якобы даже отказали ноги. Впрочем, тогда недуг актрисы также отрицали: ее бывший муж Бари Алибасов убеждал, что госпитализировали Лидию из-за небольшого скачка давления.

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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