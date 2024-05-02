Евровидение 2024: Украина резко поднялась в списке потенциальных победителей

Вторая репетиция alyona alyona и Jerry Heil заставила букмекеров изменить ставки.

https://stars.glavred.info/evrovidenie-2024-ukraina-rezko-podnyalas-v-spiske-potencialnyh-pobediteley-10562156.html Ссылка скопирована

Евровидение-2024 рейтинг букмекеров - на каком месте Украина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, ua.depositphotos.com

Евровидение-2024 приближается семимильными шагами к своей развязке - кто же станет лучшим в грандфинале и увезет домой хрустальный микрофон? Последние пару недель букмекеры были стабильны в своих прогнозах - Украина входила в пятерку потенциальных лидеров, но занимала опасное пятое место.

Все изменилось вчера, после того как на сцене в Мальме на второй репетиции alyona alyona и Jerry Heil, конкурсантки на Евровидении-2024 от Украины, представили свой концертный номер. Постановкой, к слову, занималась Таню Муиньо - украинская клипмейкер и номинантка на Грэмми, которая сотрудничает со всемирно известными звездами музыкальной индустрии.

Впечатленные номером alyona alyona и Jerry Heil еврофаны начали менять ставки в пользу Украины, и за считанные часы подняли ее с "насиженного" пятого места.

видео дня

Так не только авторитетный EurovisionWorld, но и другие букмекерские конторы без колебания отдали Украине 4 место. При этом Италия, которая сейчас на третьем месте, опережает наших конкурсантов на незначительные 1-2.5 процента.

Евровидение-2024 рейтинг букмекеров - на каком месте Украина / eurovisionworld.com

Евровидение-2024 рейтинг букмекеров - на каком месте Украина / коллаж: Главред, фото: smarkets.com

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред