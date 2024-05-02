Интрига раскрыта: номер на Евровидение-2024 для Украины поставила мировая звезда

alyona alyona и Jerry Heil создали вместе с Таню Муиньо настоящую "женскую синергию" на сцене.

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alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 - Таню Муиньо поставила номер для Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Украина находится среди пятерки лидеров, в которых еврофаны видять потенциальных победителей музыкального конкурса Евровидение-2024. Свой номер дуэт alyona alyona и Jerry Heil представят в Мальме уже во вторник, 7 мая, в первом полуфинале соревнования.

Впрочем, о том, что украинские артистки "порвут" конкурентов на сцене Евровидения, можно с уверенностью заявить уже сейчас, ведь к их команде присоединилась украинская клипмейкер с мировым именем Таню (Татьяна) Муиньо.

Она срежиссировала номер для alyona alyona и Jerry Heil, с которым певицы выступят на Евровидении-2024. " В начале нашего сотрудничества мы проговорили все, что болит и резонирует нам в нашей песне и уже через несколько дней услышали видение режиссера, которое поразило нас. Мы поняли: это то, как мы хотим через наш номер говорить с миром! Единство, стальная сила дев, вера и воля! Музыка все же объединяет мир, мы уверены! И знаем, что эта постановка соединит сердца по всему миру в стремлении к победе света над тьмой!" - рассказали артистки в Instagram.

видео дня

Таню Муиньо - украинский феномен. Она имеет две номинации на "Грэмми". На ее счету клипы не только для популярных украинских артистов, но и для звезд мирового масштаба - Кэти Перри, Дженнифер Лопес, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, Harry Styles, Doja Cat, Dua Lipa и др. Ее видео набирают на YouTube сотни миллионов просмотров.

Смотрите видеофрагменты репетиции номера alyona alyona и Jerry Heil, который для них поставила Таню Муиньо:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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