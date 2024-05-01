Украина и Хорватия сравняли счеты: рейтинг Евровидения-2024 от букмекеров

Еврофаны дают украинскому дуэту alyona alyona & Jerry Heil почти 100 процентов.

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Евровидение-2024 победитель - статистика Евровидения-2024 от букмекеров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

До первого полуфинала музыкального конкурса Евровидение-2024 осталось 5 дней. Конкурсанты доводят свои номера до совершенства, а букмекеры собирают статистику - кого же еврофаны видят своими фаворитами?

Топ-5 лидеров среди потенциальных победителей не меняется уже на протяжении последних трех недель - конкурсанты из Швеции, Хорватии, Нидерландов, Италии и Украины кажутся наиболее вероятными кандидатами на хрустальный микрофон.

Что же касается десятки артистов, которые по итогу первого полуфинала пройти в грандфинал, то тут вырисовывается более любопытная картина. Около месяца Хорватия занимала первое место среди участников первого полуфинала.

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Второе неизменно доставалось Украине. Сейчас их шансы равны, что означает, что а) никто не сомневается в том, что Украина займет достойное место среди финалистов Евровидения-2024, б) украинские участники уверенно закрепляются среди фаворитов, а значит до грандфинала они могут успеть занять более выигрышные позиции.

Евровидение-2024 победитель - статистика Евровидения-2024 от букмекеров / eurovisionworld.com

Евровидение-2024 победитель - статистика Евровидения-2024 от букмекеров / eurovisionworld.com

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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