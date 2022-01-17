Евровидение-2022 - оглашен список артистов, которые могут представить Украину на конкурсе

На прошлой неделе их было 284, сегодня - всего 27.
Сегодня, 17 января, оглашен список артистов, которые были отобраны для участия в Евровидении-2022.
За право представлять Украину на песенном конкурсе в Турине сейчас соревнуются 27 украинских музыкантов, тщательно прошедших отбор.
Среди них есть и молодые артисты, только восходящие на небосвод украинской эстрады, и звезды, которые уже заслужили определенное имя в мире отечественного шоу-бизнеса.
В лонглист национального отбора на участие в Евровидении-2022 вошли:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Віка Ягич
- Східзахід
- Юлія Тимочко.
На следующей неделе будут оглашены финалисты национального отбора. Путем жеребьевки будет определен порядок выступлений артистов 12 февраля в финале нацотбора. Он будет проходить в формате телеконцерта, который покажут в 19:00 на канале UA: ПЕРШИЙ.
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Ранее известный украинский продюсер Владимир Завадюк назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнеса.
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