Евровидение-2022 - оглашен список артистов, которые могут представить Украину на конкурсе

Лонглист претендентов на участие в Евровидении-2022 от Украины / instagram.com/suspilne.eurovision

Сегодня, 17 января, оглашен список артистов, которые были отобраны для участия в Евровидении-2022.

За право представлять Украину на песенном конкурсе в Турине сейчас соревнуются 27 украинских музыкантов, тщательно прошедших отбор.

Среди них есть и молодые артисты, только восходящие на небосвод украинской эстрады, и звезды, которые уже заслужили определенное имя в мире отечественного шоу-бизнеса.

В лонглист национального отбора на участие в Евровидении-2022 вошли:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Віка Ягич

Східзахід

Юлія Тимочко.

На следующей неделе будут оглашены финалисты национального отбора. Путем жеребьевки будет определен порядок выступлений артистов 12 февраля в финале нацотбора. Он будет проходить в формате телеконцерта, который покажут в 19:00 на канале UA: ПЕРШИЙ.

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