УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Известный украинский продюсер назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнеса

14 января 2022, 11:46
Прослушать новость
Остановить

Владимир Завадюк рассказал, с кем работать сложнее всего.

1642151183-5802.png
Владимир Завадюк с судьями шоу Танцы со звездами Екатериной Кухар, Григорием Чапкисом и его сыном Грегом и Владом Ямой / instagram.com/zavaduk

Владимир Завадюк - руководитель департамента Big Entertainment Shows 1+1 и креативный продюсер проектов Танці з зірками, Голос країни и Маскарад.

За свою многолетнюю карьеру ему удалось посотрудничать практически со всеми звездами украинского шоу-бизнеса - маститыми и восходящими.

В интервью для Радио Люкс Завадюк рассказал, с кем из отечественных знаменитостей работать сложнее всего.

Так продюсер отметил, что на съемочной площадке, особенно где одновременно находится большое количество звезд, начинается "борьба характеров, мнений и идей": "Украинские звезды очень часто ставят свое личное эго выше любой другой цели ... Они не думают, что будет после них".

На прямой вопрос "С кем из звезд было больше всего конфликтов" Завадюк не задумываясь ответил: "Это Наталья Могилевская, которую я очень люблю, и Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтобы я ее не любил или она не любила меня, но это не так".

Реклама

Читайте также"Наташа, я все видела!": Оля Полякова рассказала, как Наталья Могилевская клеилась к ее мужу

Ранее Даша Астафьева показала полностью обнаженное сэлфи после душа.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Наталья Могилевская Тина Кароль новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Известный украинский продюсер назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнеса». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникГороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольник Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаЛунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца Безумные лайфхаки из СССР: пять хитростей, которые работают по сей деньБезумные лайфхаки из СССР: пять хитростей, которые работают по сей день Доллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожанияДоллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожания Без каких продуктов организм быстро стареет: диетолог дала ответБез каких продуктов организм быстро стареет: диетолог дала ответ
11:56

РФ бряцает оружием на фоне переговоров с Западом: армию внезапно подняли по тревоге

11:46

Известный украинский продюсер назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнесаВидео

11:39

Улыбался и обещал добить: на Черкасчине мужчина на глазах у детей жестоко убил их 24-летнюю мать

11:34

Рекордная жара с "потопами": украинцы узнали неожиданный прогноз на лето 2022Видео

11:28

"Конец прекрасной эпохи, настоянный на русофобии": рецензия на фильм Кингс МенВидео

Реклама
11:23

Нашли на чердаке с пакетом на голове: знакомые рассказали об убитой на Закарпатье ГабриеллеВидео

11:11

Лавров обвинил НАТО в "заманивании в свои ряды" УкраинуВидео

10:50

Цены на хлеб подскочат, а качество ухудшится: украинцам назвали причину подорожанияВидео

10:43

Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахВидео

10:34

В НАТО подтвердили перспективу членства Украины, но увильнули от ответа по срокам

10:17

Хакерская атака на госсайты Украины: в Госспецсвязи заявили, что утечки данных нет

09:57

Отопление многоэтажек дровами и дикие платежки: что происходит в скандальных недострояхВидео

09:52

Дети побоялись рассказать учителям: трагические детали гибели 13-летнего мальчика на ВолыниВидео

09:49

"Хочется либо умереть, либо застрелить их": жители Херсона шокированы ростом тарифов на воду

09:29

Громкий скандал с "тысячей Зеленского": украинцы массово жалуются на обман с заказом книгВидео

09:25

Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

09:11

"Это вам за Волынь и ОУН УПА": хакеры "положили" правительственные сайты Украины

08:42

Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз тотального подорожанияВидео

08:23

Обрезание Господне 2022: дата и значение праздника, что нельзя делать в этот день

08:22

Куртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в Украине

Реклама
08:15

Гороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникВидео

08:00

"Сожжем Конституцию на Крещатике вместе с вами": в РФ грозят ввести войска в УкраинуВидео

07:19

Потепление и разгул стихии: синоптик рассказал о погодных неприятностях в УкраинеВидео

07:10

Переворот в Украине и военное вторжение РФ: у Байдена предупредили об опасном сценарииВидео

07:05

Может повторить судьбу Медведчука: астролог предсказал будущее Порошенко

07:00

Государственное регулирование цен на продукты: как Украина стреляет себе в ногумнение

06:40

Полномасштабное вторжение РФ в Украину: советник Байдена заявил, что Кремль готовит повод для атакиВидео

05:40

Это фиаско, Россия!мнение

05:40

Самый вкусный и простой завтрак: готовить всего 5 минутВидео

05:32

Украина в НАТО и угроза военного вторжения России: эксперт рассказал, как будет действовать МоскваВидео

05:19

Королева комнатных растений: как заставить бегонию цвести в домашних условияхВидео

04:56

Назван идеальный напиток для чистки кишечника после праздников

04:15

Доллар ушел в отрыв: украинцам назвали новый курсВидео

03:58

Как употребление зеленого чая влияет на сосуды - ответ ученые

03:58

Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решенияВидео

02:51

Екатерина Бужинская засветила пышный бюст в "голом" купальнике

02:16

Ученые нашли новый симптом коронавируса у привитых людейВидео

01:52

Цены на хлеб взлетят: украинцам назвал новую стоимость и причину подорожанияВидео

01:42

Может ли хронический стресс быть всерьез опасен для здоровья - комментарий медика

01:12

Настя Каменских показала свой сочный "персик" в леопардовом бикини: "Лучший попец Украины"

Реклама
00:51

Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

13 января, четверг
23:55

Со спутником Сич уже установили устойчивую связь - Зеленский

23:39

Нарколог объяснил, можно ли восстановить печень после праздников

23:22

Сенат США провалил проект о жестких санкциях против Северного потока-2

23:04

Елизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительстваВидео

22:50

Как и когда взвешиваться, чтобы узнать правильный вес

22:25

В Днепре в детском саду зафиксировали вспышку неизвестного вирусаВидео

22:08

Глава Пентагона пообщался с министром обороны Украины и заверил в поддержкеВидео

21:55

Какие привычки несут опасность в дом и бедуВидео

21:54

Какой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициолога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять