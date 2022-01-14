Известный украинский продюсер назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнеса

Владимир Завадюк с судьями шоу Танцы со звездами Екатериной Кухар, Григорием Чапкисом и его сыном Грегом и Владом Ямой / instagram.com/zavaduk

Владимир Завадюк - руководитель департамента Big Entertainment Shows 1+1 и креативный продюсер проектов Танці з зірками, Голос країни и Маскарад.

За свою многолетнюю карьеру ему удалось посотрудничать практически со всеми звездами украинского шоу-бизнеса - маститыми и восходящими.

В интервью для Радио Люкс Завадюк рассказал, с кем из отечественных знаменитостей работать сложнее всего.

Так продюсер отметил, что на съемочной площадке, особенно где одновременно находится большое количество звезд, начинается "борьба характеров, мнений и идей": "Украинские звезды очень часто ставят свое личное эго выше любой другой цели ... Они не думают, что будет после них".

На прямой вопрос "С кем из звезд было больше всего конфликтов" Завадюк не задумываясь ответил: "Это Наталья Могилевская, которую я очень люблю, и Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтобы я ее не любил или она не любила меня, но это не так".

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