Даша Астафьева показала полностью обнаженное сэлфи после душа

На откровенном снимке практически не осталось места для буйного воображения.
Модель, певица, актриса и телеведущая Даша Астафьева умеет любой, даже самый незначительный, момент жизни превратить в феерию эротического искусства.
Артистка предложила подписчикам поиграть в Instagram в игру "вопрос-ответ". Каждый из своих ответов Астафьева подкрепляла своей фотографией, которая, на ее взгляд, подходила по смыслу: собаки, любимые книги, моменты из путешествий, воспоминания...
Но на простой вопрос фаната о любимом соке, модель вдруг отреагировала необычным образом - на радость всем подписчикам, конечно же.
Артистка показала домашнее сэлфи, на котором позирует абсолютно голой у зеркала. Полотенцем она прикрыла лишь соски и промежность, оставив фанатам возможность любоваться тонкой талией и пышными бедрами.
Впрочем, и на вопрос о соке Астафьева дала ответ. Оказывается, в фаворитах модели березовый сок.
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Ранее Виктория Смеюха показала пышные ягодицы в смелом прозрачном облачении.
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