Даша Астафьева показала полностью обнаженное сэлфи после душа

Даша Астафьева поделилась сочным снимком / instagram.com/da_astafieva

Модель, певица, актриса и телеведущая Даша Астафьева умеет любой, даже самый незначительный, момент жизни превратить в феерию эротического искусства.

Артистка предложила подписчикам поиграть в Instagram в игру "вопрос-ответ". Каждый из своих ответов Астафьева подкрепляла своей фотографией, которая, на ее взгляд, подходила по смыслу: собаки, любимые книги, моменты из путешествий, воспоминания...

Но на простой вопрос фаната о любимом соке, модель вдруг отреагировала необычным образом - на радость всем подписчикам, конечно же.

Артистка показала домашнее сэлфи, на котором позирует абсолютно голой у зеркала. Полотенцем она прикрыла лишь соски и промежность, оставив фанатам возможность любоваться тонкой талией и пышными бедрами.

Впрочем, и на вопрос о соке Астафьева дала ответ. Оказывается, в фаворитах модели березовый сок.

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Астафьева похвасталась точеными изгибами подтянутого тела / instagram.com/da_astafieva

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