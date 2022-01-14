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Евровидение-2022 - оглашена дата финала национального отбора

14 января 2022, 17:31

Меньше чем через месяц украинцы узнают, кто будет представлять нашу страну на песенном конкурсе в Турине.

Евровидение-2022 - финал нацотбора / instagram.com/suspilne.eurovision

10 января закончилась подача заявок на участие в национальном отборе на Евровидение-2022, которое состоится в мае 2022 года в Турине, Италия.

Свежую информацию об участниках и обновленных правилах проведения отбора на песенный конкурс сообщили на официальной странице Евровидения в Instagram.

Всего по данным Суспільного 284 украинских артиста изъявили желание представлять нашу страну на Евровидении 2022.

Лонг-лист участников будет опубликован на следующей неделе, до 24 января будут представлены 8 финалистов.

В этом году организаторы отбора отказались от проведения двух полуфиналов (как делали в предыдущие годы) в пользу одного большого отборочного концерта.

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Финал национального отбора на Евровидение-2022 состоится 12 февраля. Его будут транслировать в прямом эфире телеканала UA: Перший.

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