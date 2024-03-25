Евгений Кошевой рассекретил, кем хочет стать его 16-летняя дочь:

Известный украинский комик и звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался, с каким занятием стремится связать свою жизнь его старшая дочь Варвара и о чем мечтает. Об этом артист рассказал в программе "Ближче до зірок".
"Она сейчас выбирает очень сложные песни и ее очень мотивирует то, что она хочет поступить в вуз, в котором будет и театральное искусство, и актерское мастерство, и эстрадный вокал. Она рассматривает Польшу", - рассказал Кошевой
Шоумен уверяет, что Варвара еще с детства развивает свои вокальные способности. К слову, недавно 16-летняя девушка очаровала украинцев в соцсетях своим исполнением сложной песни I have nothing легендарной певицы Уитни Хьюстон.
Кто такой Евгений Кошевой?
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
Напомним, ранее стало известно, что танцор Макс Чмерковский станет отцом в третий раз. Его супруга сообщила о беременности через 4 месяца после появления на свет их второго сына.
Также вдова Виталия Билоножко, певица Светлана Билоножко, жестко обрушилась на беглянку-запроданку Таисию Повалий, с которой до полномасштабной войны дружила семьями.
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