15-летняя красавица-дочь Кошевого похвасталась пирсингом в необычном месте

В январе Варваре Кошевой, старшей дочери комика и шоумена Евгения Кошевого, исполнится 16 лет. Девушка имеет яркую, и крайне привлекательную внешность, которую она совершенствует время от времени.
К примеру, Варя имеет пирсинг в носу, но теперь к этому проколу добавился еще один - в крайне необычном месте. Новое украшение она продемонстрировала на своей странице в Instagram.
Кошевая поделилась свежими снимками - она решила не упускать возможность сделать фото в зимней сказке, в которую превратилась столица. В кадре она позировала в уютном белом свитере и с приветливой улыбкой на лице.
На одном из фото внимательные поклонники и заметили пирсинг, который называют "смайл" - прокол уздечки верхней губы, который видно, когда человек широко улыбается. Стоит отметить, что необычное украшение очень к лицу Варваре.
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