Реакция Макса на видео: Чмерковский станет отцом, через 4 месяца после рождения второго сына

Пета Мургатройд устроила своему мужу настоящий сюрприз.

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Макс Чмерковский скоро станет отцом в третий раз / Коллаж Главред, фото Instagram/maxchmerkovskiy

Жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд, довела до слез своего мужа новостью о третьей беременности, спустя всего 4 месяца после рождения своего второго сына Рио.

Пара, которая прошла длинный путь и никак не могла зачать второго ребенка, станет родителями в третий раз.

Петра Мургатройд опубликовала видео на своей странице в Instagram, где она объявляет мужу о том, что у них будет еще один ребенок. Макс не может поверить в то, что она говорит и потом начинает плакать от радости.

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"У нас будет ребенок. Да, мы знаем… у нас только что родился ребенок… хаха! Это было очень неожиданно (4 месяца после родов Рио), но мы очень счастливы и готовы скоро стать семьей из 5 человек", - написала Пета.

Она также добавляет, что они очень счастливы. "После всего, через что мы прошли, включая выкидыши и ЭКО, мы невероятно счастливы и знаем, что нам очень повезло, что с нами случилось это чудо. Мы так счастливы, что наконец-то можем сообщить вам хорошие новости", - написала молодая мамочка.

На видео - Пета рассказывает Максу о скором пополнении:

Отметим, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.

Но чудо таки случилось, и накануне одной из процедур ЭКО, пара узнала, что скоро у них появится малыш. Пета активно делилась фото со своим животом, а также постила шутливые видео с животом.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

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