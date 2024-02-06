15-летняя дочь Кошевого удивила исполнением мирового хита Уитни Хьюстон

Старшая дочь украинского комика и шоумена Евгения Кошевого, 15-летняя Варвара Кошевая дважды принимала участие в шоу Голос. Діти, и даже была финалисткой Нацотбора на Детское Евровидение-2019. Свой певческий талант она развивает и сегодня.
В своем блоге в Instagram Варя поделилась редким контентом - видео с занятия по вокалу из школы талантов. В кадре девушка исполняет сложную песню "I have nothing" Уитни Хьюстон, которая покоряется даже не каждому опытному артисту.
Стоит отметить, что Кошевая-младшая держится у микрофона достаточно уверенно и уже более виртуозно владеет голосом. У девушки приятный тембр, которым она пользуется без видимых усилий.
Это не удивительно, ведь Варя на сцене с 8 лет. Девушка пока не определилась, пока будет заниматься в будущем, но в шоу-бизнесе имеет достаточно обширное прошлое для столь юной особы.
Смотрите видео, где Варвара Кошевая исполняет песню "I have nothing" Уитни Хьюстон:
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