Ева Бушмина рассказала, как стала "заложницей" Меладзе и его ВИА Гры

Для певицы Layah опыт работы в группе оказался слишком сложным.

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Ева Бушмина новости - Ева Бушмина рассказала про работу в ВИА Гре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/layahmusic

Украинская певица Ева Бушмина наибольшую популярность получила благодаря группе ВИА Гра, в составе которой она выступала почти три года. Артистка успешно справлялась со своими обязанностями, которые, впрочем, привели ее к внутреннему конфликту.

Об этом Бушмина, которая теперь творит под псевдонимом Layah, рассказала в своем недавнем интервью. Певица призналась: она была слишком молода, чтобы уверенно чувствовать себя в роли всеобщего секс-символа.

"Это было время моего внутреннего поиска. Меня все не устраивало. Я не могла понять, кто я. Я поняла в какой-то момент, что стала заложницей этого образа и группы. Мне было очень сложно находиться в свои 20 лет в образе томной женщины, уверенной в себе дивы", - говорит Лайа.

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При этом она отметила, что теперь, спустя годы, она может оценить свою работу в группе объективно - она подходила формату ВИА Гры, а ее чувства, в силу юности, были гиперболизированными. Тем не менее период работы с Меладзе и ВИА Грой, она называет однозначно сложным.

Кто такая Ева Бушмина? Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) - украинская певица. Бывшая участница группы ВИА Гра (с марта 2010 по декабрь 2012 года в составе с Надеждой Мейхер и Альбиной Джанабаевой). Принимала участие в шоу "Фабрика звезд-3" (5 место). С 2016 года выступает под псевдонимом LAYAH.

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