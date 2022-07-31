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"Это ужас и стыд": Сумская рассказала, почему чувствовала себя второсортной рядом с актерами из РФ

31 июля 2022, 00:20

Доминантность российских актеров унижала отечественных артистов.

Ольга Сумская
Ольга Сумская рассказала о несправедливом отношении к украинским актерам в РФ / instagram.com/olgasumska

Актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская имела опыт съемок на российских площадках с российскими актерами. В интервью для 24 канала она призналась - украинских артистов всегда хоть намеком, но вынуждали себя ощущать людьми второго сорта.

Такая гордыня кажется Сумской обидной и несправедливой. Даже на некоторых украинских съемочных площадках порой царило откровенное неравенство - российским актерам и гонорары предлагали выше, и условия лучше.

"Я никогда не забуду, как пришла на съемки сериала с российскими коллегами. Я прихожу и вижу, что у каждого русского коллеги отдельный съемочный вагончик. Я говорю: "А куда мне приткнуться? Вот пришла Народная артистка". На что Горянский, мой кум, Народный артист Украины, пристыдил съемочную группу: "Люди, вы что сошли с ума? Пожалуйста, решите все вопросы". Сразу нашли место. Это ужас, это стыд. Это второй сорт, которым ты себя чувствовал. Ну, вот приходили московские актеры, и все на них выстраивалось", - рассказывает Сумская.

Актриса рада, что сегодня все больше украинцев интересуется украинской культурой в стремлении самоидентифицировать себя. Она уверена: за украинским кино и другими видами искусства - будущее.

"Поэтому та самодостаточность украинского актера, украинского режиссера и украинского кино, которая сегодня вырывается с мясом и большой кровью, должна быть утверждена навсегда. Мы не имеем права потерять ее", - решительно заявляет Ольга Сумская.

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