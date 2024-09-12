"Это нелюди": внучка путиниста Маслякова устроила истерику на его похоронах

Внучка ведущего КВН Александра Маслякова, который поддерживал террористическое вторжение РФ в Украину, 18-летняя Таисия Маслякова набросилась на журналистов. Все дело в том, что они были слишком навязчивы на похоронах КВН-щика.
В сети появилось видео, в котором слышно, как девушка выразилась в сторону репортеров, а отец Александр-младший старался успокоить ее, напомнив, что пресса "все выложит".
"Мы же просили не снимать, зачем это все, у людей горе?", — сказала Таисия и обозвала журналистов "нелюдями".
Кто такая Таисия Маслякова?
Таисия - дочь Александра Маслякова-младшего - сына телеведущего-путиниста. Уже с детства она начала проявлять творческие способности. В три года она стала солисткой ансамбля "Непоседы", а в 11 – ведущей детского "КВН".
Какое-то время Таисия не появлялась в медийном пространстве.
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Отметим, Александру Волошину повредили машину в Польше и он считает, что это из-за того, что он украинец. Также блоггер-беглец уже перебрался в Испанию, где будет развивать бизнес и "с удовольствием платить налоги".
А также предательница Регина Тодоренко оставила мужа и детей в РФ, а сама посетила концерт Джастина Тимберлейка во Франции. Как призналась запроданка, она исполнила свою мечту.
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