Масляков умер - в террористической России прощаются с Масляковым.

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В Москве хоронят Маслякова / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России, в московском центре "Планета КВН" проходит церемония прощания с советской телезвездой, путинистом, который поддерживает войну в Украине, Александром Масляковым.

Как сообщают пропагандистские СМИ, в 10.00 началась траурная церемония. Одной из первых проститься с Масляковыс пришла Екатерина Скулкина. Потом можно было заметить Константина, Софью Эрнст, Леонида Якубовича, Владислава Третьяка, Ксению Корневу, Ольгу Картункову, Екатерину Стриженову, Юлию Михалкову, Дмитрия Хрусталева, Надежду Ангарскую, Вадима Галыгина, а также представителей разных команд КВН.

В Москве хоронят Маслякова / Фото старит

В Москве хоронят Маслякова / Фото старит

В Москве хоронят Маслякова / Фото старит

В Москве хоронят Маслякова / Фото старит

В Москве хоронят Маслякова / Фото старит

В Москве хоронят Маслякова / Фото старит

Кто такой Александр Масляков Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". видео дня Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.

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Напомним, Масляков умер в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост лишь в апреле этого года. Тогда сообщалось, что он очень болен и у него неоперабельная опухоль в легких, которую нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

Последнее фото Маслякова при жизни можно посмотреть тут

Ранее также назначение шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохосоветником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса не дает покоя многим. В частности, не смог промолчать президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков.

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