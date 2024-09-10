УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

В сети появилось последнее фото больного Маслякова

Алена Кюпели
10 сентября 2024, 22:29
163
Александр Масляков два года боролся с раком легких, но не смог победить болезнь.
Масляков умер - последнее фото
Масляков умер - последнее фото / Коллаж Главред, фото КП

Пропутинский бессменный ведущий российской программы "КВН" Александр Масляков, о смерти которого стало известно несколько дней назад, в последние свои дни выглядел скверно.

Как сообщают пропагандистские российские СМИ, в последние дни Масляков мало выходил на связь даже во время личных разговоров с друзьями, а также доживал свои последние дни в центре паллиативной помощи.

К слову, близкие путиниста так до сих пор и не прокомментировали смерть телеведущего. Однако, это сделали некоторые его коллеги.

видео дня

В частности, одной из последних фотографий поделилась актриса и участница комедийного шоу Екатерина Скулкина.

"Слов пока нет. Любила, люблю и буду любить", - написала она.

Умер Масляков - последнее фото
Умер Масляков - последнее фото / Фото 7 Дней

Кто такой Александр Масляков

Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, Масляков умер в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост лишь в апреле этого года. Тогда сообщалось, что он очень болен и у него неоперабельная опухоль в легких, которую нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

Ранее также назначение шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса не дает покоя многим. В частности, не смог промолчать президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Масляков новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украина не будет обменивать Курщину: в МИД удивили заявлением об операции ВСУ

Украина не будет обменивать Курщину: в МИД удивили заявлением об операции ВСУ

23:09 Украина
"На каждую ракету и дрон будет ответ": Зеленский пообещал жесткие действия в отношении РФ

"На каждую ракету и дрон будет ответ": Зеленский пообещал жесткие действия в отношении РФ

22:06 Украина
"Следует тревожиться": иранские ракеты опаснее С-300 - майор

"Следует тревожиться": иранские ракеты опаснее С-300 - майор

21:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли 40918

Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря 25887

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря

В активном поиске : московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали 18079

"В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне 12298

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне

Последние новости

23:09

Украина не будет обменивать Курщину: в МИД удивили заявлением об операции ВСУ

22:56

Кошевой показался на Донбассе: что произошло

22:29

В сети появилось последнее фото больного Маслякова

22:21

Украинка с самыми большими скулами рассказала про аборт и отказ заводить детей

22:06

"На каждую ракету и дрон будет ответ": Зеленский пообещал жесткие действия в отношении РФ

Украине вскоре могут разрешить бить вглубь России по аэродромам и не только – генерал МаломужУкраине вскоре могут разрешить бить вглубь России по аэродромам и не только – генерал Маломуж
21:55

"Переломный момент": британский генерал заявил, удержат ли ВСУ Курщину

21:35

"Следует тревожиться": иранские ракеты опаснее С-300 - майор

21:33

Психанула на фоне развода: молчунья Седокова кардинально сменила имидж

20:55

Британия ввела мощные санкции против РФ: под ударом Воздушно-космические силы России

Реклама
20:41

Украина готовит "разрушительный" ответ: в МИД отреагировали на передачу Ираном ракет РФ

20:37

"Счастье и грусть одновременно": Настя Каменских в слезах поделилась личным

20:34

Готовится к удару: Россия снарядила Ту-95 ракетами после паузы в обстрелах

19:50

Как нарезать лук без слез: шеф-повар поделилась интересным лайфхакомВидео

19:46

"Ограничивать Украину в ударах не должны": генерал высказался об "ужасной политике" США

19:44

Всю Украину накроют дожди: синоптик назвала дату непогоды

19:37

"Вы знали?": девушка сделала предложение руки и сердца Евгению Клопотенко

19:32

Россияне лезут без остановки: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию на фронте

19:31

"Коломойский не имел счетов в Реал Банке": адвокат Коломойского ответил на новые обвинения БЭБ

19:17

"Света может не быть вообще": назван плохой сценарий для крупного украинского города

19:10

Начался геополитический разворот США в отношениях с Европой?мнение

Реклама
18:50

США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России: что известно

18:37

РФ украла идею украинского "Корсара" и создает "легкую" ракету для своего ПТРК - СМИ

18:30

Ракеты будут лететь в сторону Польши: Адамский выдал заявление о сбивании целей РФ в Украине

18:23

Быстро и без усилий: как устранить засор в кухонной раковине

18:11

Угрозы зашли далеко: между Венгрией и Евросоюзом возник серьезный конфликт

17:50

Скандальная бывшая Налчаджиоглу отреагировала на его примирение со второй женой

17:43

Иранские ракеты полетят в Украину в течение нескольких недель: сколько их у РФ

17:36

РФ хочет снизить потери среди "мобиков": майор оценил качество новых мобилизованныхВидео

17:32

РФ уничтожила все ТЭЦ, что обслуживали Харьков: какое решение предлагает Шмыгаль

17:29

Загрязнение реки Десна: Киев может остаться без основного источника питьевой воды

17:16

Проще, чем может показаться: как правильно и быстро чистить жалюзи

16:56

Будет сокрушительный результат: эксперт раскрыл, как разрешение США повлияет на войнуВидео

16:50

Беременная женщина узнала страшную тайну своего парня: на какой шаг он пошел

16:40

В Украине вырастут пенсии: в правительстве назвали дату повышения выплат

16:30

РФ готовит новое наступление на Харьковщине: свежие войска уже перебросили - 3 ОШБр

16:30

Порошенко не пустил западное оружие в Украину, потому что это было невыгодно Путину - эксперт

16:27

Иран передал России ракеты до 120 км - США готовят "шаги": о чем говорил Блинкен

16:14

Почему в США не едят гречку, а в Украине обожают

16:13

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах: простые народные средстваВидео

16:09

США решились: Байден хочет обсудить со Стармером разрешение для ВСУ на удары по РФ

Реклама
15:59

В семье начнется "белая полоса": что нужно сделать 11 сентября - приметы

15:40

Женщина отправила своего кота на кремацию, а через четыре дня он вернулся домой

15:38

Нарастить воинственность: в ОП прокомментировали дроны над НАТО и Беларусью

15:35

Исчезает мгновенно: как быстро избавиться от запаха краски - эффективный способВидео

15:16

Церковный праздник 11 сентября: что запрещено делать в день преподобной Феодоры

15:12

Зажгла: Бейонсе устроила бесплатное шоу на свадьбе своего помощникаВидео

15:10

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне

15:02

Окончательно распрощалась с Меладзе: Вера Брежнева намекнула на новый роман

15:01

Альтернатива российской компании: через Украину запустили транзит венгерской нефти

14:39

Защита подстанций от ракет и дронов: Шмыгаль рассказал об эксперименте Украины

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять