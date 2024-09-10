Александр Масляков два года боролся с раком легких, но не смог победить болезнь.

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Масляков умер - последнее фото / Коллаж Главред, фото КП

Пропутинский бессменный ведущий российской программы "КВН" Александр Масляков, о смерти которого стало известно несколько дней назад, в последние свои дни выглядел скверно.

Как сообщают пропагандистские российские СМИ, в последние дни Масляков мало выходил на связь даже во время личных разговоров с друзьями, а также доживал свои последние дни в центре паллиативной помощи.

К слову, близкие путиниста так до сих пор и не прокомментировали смерть телеведущего. Однако, это сделали некоторые его коллеги.

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В частности, одной из последних фотографий поделилась актриса и участница комедийного шоу Екатерина Скулкина.

"Слов пока нет. Любила, люблю и буду любить", - написала она.

Умер Масляков - последнее фото / Фото 7 Дней

Кто такой Александр Масляков Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.

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Напомним, Масляков умер в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост лишь в апреле этого года. Тогда сообщалось, что он очень болен и у него неоперабельная опухоль в легких, которую нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

Ранее также назначение шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса не дает покоя многим. В частности, не смог промолчать президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков.

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