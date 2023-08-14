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Элитарное иcкусство: украинская дирижер Лынив одела футболку Wagner Power и "получила" в Сети

Дмитрий Видоменко
14 августа 2023, 13:33 обновлено 14 августа, 13:33
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Всемирно известная украинская дирижер Оксана Лынив оказалась в эпицентре скандала, надев на фестиваль в Германии футболку с надписью Wagner Power.
Оксана Лынив
Дирижер Оксана Лынив / коллаж Главреда, фото УНИАН и Facebook

Всемирно известная украинская музыкант и дирижер Оксана Лынив оказалась в эпицентре скандала, когда на фестивале в Германии облачилась в футболку с надписью Wagner Power (в переводе с английского ‒ "Сила Вагнера").

Мероприятие было посвящено легендарному и некогда скандальному известному немецкому композитору Рихарду Вагнеру. То есть формально речь идет не об одноименной "ЧВК" из страны-агрессора РФ во главе с путинским приспешником Евгением Пригожиным.

Лынив, комменты

Однако украинские блогеры посчитали, что Лынив "проигнорировала контексты", хотя могла бы изначально отказаться от такой футболки, четко пояснив свою позицию, но не стала этого делать.

видео дня

"Это Оксана Лынив. Всемирно известная украинская дирижер, представляющая Украину в мире в футболке Wagner Power. Вы скажете "Вагнер просто писал музыку, ее одежда – ее дело, здесь очевидно не о ПВК". Но сам Но само игнорирование контекстов я считаю определенным знаком людоедства", ‒ написал известный украинский блогер Остап Украинец.

Лынив, комменты

"Это настолько нужно быть оторванным от украинских реалий человеком, чтобы поехать в мир представлять Украину в футболке с такой надписью", ‒ написала известная украинская правозащитница Наталия Панченко.

Лынив, комменты

Скандальный снимок в футболке Лынив со своей страницы уже удалила, а на возмущение украинцев отреагировала при помощи цитаты внучки композитора ‒ Катариной Вагнер. Соответствующий пост появился в профиле в Facebook.

"Катарина Вагнер комментирует злоупотребление именем ее прадеда наемной труппой Евгения Пригожина: "Оккупация работы Вагнера национал-социалистами была отвратительной. И когда "русская наемная армия, зверства которой невозможно превзойти, вымазывает имя Вагнера на своих кровавых флагах, то не только у меня перехватывает дыхание", – говорится в тексте.

Напомним, скандал разгорелся после того, как в Сети появилась информация, что шоумен Владимир Остапчук уезжал в Грецию, чтобы поработать в качестве конферансье на дне рождения жены российского олигарха Леонида Арапова Юлии Буряк. До начала полномасштабного вторжения Юлия, которая родом из Одессы, проживала со своим мужем в Москве.

Но потом появилась информация о том, что после начала российской полномасштабной военной агрессии РФ против Украины Юлия уехала из России и второй раз вышла замуж за украинца Андрея.

Далее стало известно, что на дне рождения Юлии Буряк также выступила группа Quest Pistols. Представитель группы также отметил, что они ехали выступать к украинцам, тщательно проверили лайнап, в котором находились только украинские артисты с четкой гражданской позицией. Коммуникация с собравшимися была на украинском языке.

"В нашей команде абсолютно четкая позиция относительно невозможности сотрудничества с лицами, поддерживающими политику России, и нарушающими украинское и международное право", – сказал менеджер Quest Pistols Юрий Федоров.

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