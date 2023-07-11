Скандал: русские украли мультфильм "Мавка" и выложили в Сеть

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам произведения Леси Украинки, нелегально разместили на пиратских сайтах с русской озвучкой.

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Продюсер мультфильма Ирина Костюк утверждает, что русские "пираты" взяли австралийскую копию / коллаж Главред, фото Film.ua и ua.depositphotos.com

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня", созданный по очень отдаленным мотивам произведения легендарной поэтессы и драматурга Леси Украинки, русские "пираты" украли и сделали озвучку на языке страны-агрессора РФ. Об этом написала на своей странице в Facebook продюсер мультфильма Ирина Костюк.

Она говорит, что на прошлой неделе в сеть "слили" австралийскую копию мультфильма, уже через несколько дней ленту перевели на русский и нелегально разместили в интернете. По словам Костюк, такую версию "Мавки" незаконно выпустили еще и на DVD-дисках (и ее продают на рынке "Петровка" в Киеве).

"Не воруйте у своих. Не качайте нелегальное. Не покупайте гадость на рынке. Живем цивилизованно, не поддерживайте пиратов, не подпитывайте их деятельность", — сказала продюсер.

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Напомним, скандал разгорелся после того, как в Сети появилась информация, что шоумен Владимир Остапчук уезжал в Грецию, чтобы поработать в качестве конферансье на дне рождения жены российского олигарха Леонида Арапова Юлии Буряк. До начала полномасштабного вторжения Юлия, которая родом из Одессы, проживала со своим мужем в Москве.

Но потом появилась информация о том, что после начала российской полномасштабной военной агрессии РФ против Украины Юлия уехала из России и второй раз вышла замуж за украинца Андрея.

Далее стало известно, что на дне рождения Юлии Буряк также выступила группа Quest Pistols. Представитель группы также отметил, что они ехали выступать к украинцам, тщательно проверили лайнап, в котором находились только украинские артисты с четкой гражданской позицией. Коммуникация с собравшимися была на украинском языке:

"В нашей команде абсолютно четкая позиция относительно невозможности сотрудничества с лицами, поддерживающими политику России, и нарушающими украинское и международное право", – сказал менеджер Quest Pistols Юрий Федоров.

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