Екатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизни

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Постоянна телеведущая 1+1 и Светской жизни Екатерина Осадчая вернулась к работе, и засветила своим поклонникам кадры со съемок нового сезона шоу, который начинается перед премьерой Танцев со звездами.

Телеведущая показала в своем Instagram, что они с командой Светской жизни проводили съемки нового выпуска, и что она в уже полной боевой готовности пришла на съемки. В этот раз она брала интервью не только у участников шоу танці з зірками, которое торжественно открывал канал, но и даже у некоторых селебрити, которые заменяли ее во время декрета.

Так, Осадчая показала, что пообщалась с Могилевской, Брежневой, Чмерковским и Melovin. Не исключено, что это не все, с кем ведущая успела поговорить.

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Напомним, что шоу Светская жизнь после декрета Осадчей будет выходить в прайм-тайм - с 18-30 с 5 сентября. Сразу после шоу Начинаются Танці з зірками 2021.

Смотреть все выпуски шоу Светская жизнь и Танці з зірками можно онлайн на сайте 1+1video.